„Zašróbovaný“ Pichňa nulový v generálke. Nič neodflákneme, vraví líder Vrábeľ

Pre záchranu v tretej lige spravia maximum.

Vlani chytal v životnej forme, jeseň vynechal pre zranenie. Teraz sa Juraj Pichňa vracia do brány Vrábeľ. (Zdroj: Martin Kilian ml.)

Polhodinka od Nitry a akýže koberček! Nenápadná Radava rastie do slávy vďaka umelej tráve, v zimnej príprave sa tam striedajú tímy od tretej ligy po siedmu. Piatková fujavica zhodila na skvelé ihrisko šatne za čiarou, trénujúci futbalisti vraj utekali od letiacich plechov. Dobré duše do rána všetko upratali a Vráble si do generálky na tretiu ligu pozvali silný piatoligový káder Čeľadíc.

Štart bol skvelý – už v 30. sekunde 1:0 a v 14. minúte 2:0. Zrubec najprv zakončil center Šášika a potom čapoval do skrumáže Šlachtovi, navrátilcovi po zranení. Petrík na hrote zahodil tri šance, a tak namiesto polčasovej „šestky“ bolo 3:0 pre Vráble, keď Zrubec dorazil po centri sprava.

„Generálka ukázala, že v obrane sme konsolidovaní a pozorní. V hre dopredu mi však chýba viac ľahkosti. Našim fanúšikom sa viac páči kombinačný futbal, ale momentálne mám tím stavaný do bojovnosti a brejkov,“ hodnotil Juraj Pichňa po vychytanej nule v prvom dejstve.

benjamínkov v áčku Vrábeľ sa zrejme najlepšie ukazuje pracovitý bek Timotej Mesko. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Po obrátke talentovaného kolegu Šveca spoza šestnástky prekabátil Jánošov (3:1) a Čeľadice ožili. Slovo však po čase znovu dostal favorit a po pravom kraji preháňal 37-ročného srdciara Balka.

A tak boli Vrábľania múdrejší o cenné informácie pred štartom III. ligy Západ. Z boxov vybehnú v nedeľnom derby na pôde silnej Kalnej nad Hronom.

„Cítime zodpovednosť. Po kondičnej stránke sme pripravení. Aj po taktickej – tréner Kollárik chce s nami hrať organizovaný futbal. Musíme zachrániť tretiu ligu, urobíme pre to maximum. Vionisti by nám mohli pomôcť kvalitou, my, srdciari, sa k nim pripojíme obetavými výkonmi. Nehrozí, že odflákneme zápas. Zrejme ma čaká najnáročnejšia jar za Vráble,“ rozprával Juraj Pichňa ako rečník kabíny.

Líder minulej skvelej sezóny na jeseň chýbal v bráne. V septembri ho v Nitre operovali, prvé vážne zranenie kariéry je však už preč.

„Do ramena mi dali tri vstrebateľné šróby. Vôbec by som nemal cítiť ťažkosti. Mesiac som s rukou vôbec nemohol hýbať, potom nastali rehabilitácie, záťaž a dnes som stopercentne pripravený,“ vyhlásil Juraj Pichňa, od ktorého vo Vrábľoch veľa očakávajú.