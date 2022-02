Vo Vrábľoch samí odchovanci! Vo fúzii majú silného partnera i autonómiu

Máme silného partnera aj autonómiu, vraví o fúzii šéf klubu Bafrnec.

Rozhovor vyšiel v prílohe MY Nitrianskych novín z pondelka 21. 2., ktorá vznikla v spolupráci s mestom Vráble a ďalšími partnermi: Novid spol. s r. o., Penzeš s. r. o., Chren a Šproch, REKRA, Konopizza, Pizza Golianovo.

Vráble vlani reálne siahali po postupe do druhej ligy, teraz im hrozí pád do štvrtej po 18 rokoch – tak to chodí, ak sa stane priveľa zlého naraz. Na jar treba z 15. miesta skočiť do hornej polovice tabuľky pre vstupenku do novej tretej ligy.

Témy zaujímavého rozhovoru: Tri odchody zo základnej zostavy

Káder plný domácich hráčov

Jarná záchranná misia

Model spolupráce s FC ViOn

Zmysel fúzie i autonómia Vrábeľ

Plány s vrábeľskou mládežou

Politika nad športom

Nechcú drahé nákupy

„Na jeseň nám chýbalo šesť hráčov zo základnej zostavy minulej úspešnej sezóny – Hitka a Mihálik sa posunuli do vyššej súťaže, Gahír odišiel s priateľkou do Británie, Jamrich za ženou na Oravu a zranení boli Pichňa a Londák. Preto teraz vlastne budujeme nový tím,“ vytasil holé fakty Marián Bafrnec, prezident výkonného výboru.

„V jednej chvíli sa vyskytlo strašne veľa okolností – áčko malo problémy s kádrom a dorast ambíciu postúpiť, takže priority boli dané. Nikdy však nepreferujeme drahé nákupy. Spoliehali sme sa na hráčov, ktorí dovtedy sedeli na lavičke. Očakávali sme, že dokážu lepšie naskočiť do zápasov. Snažíme sa však v nich hľadať to dobré a veríme, že na jar budú napredovať,“ vravel Bafrnec.

Odchody krátko pred štartom prípravy

Neželanou zimnou novinkou bol odchod trojice hráčov zo základnej zostavy. Kruľák putoval do Novej Bane/Žarnovice, Londák (Kalná n/Hr.) a Janek (V. Ludince) dokonca ku priamej konkurencii.