Keď dieťa prijali do nemocnice, jeho stav nebol kritický. O niekoľko hodín bolo mŕtve

Na súde pokračovalo pojednávanie v prípade trojročného Sebastiána. Pacient zomieral na jednotke intenzívnej starostlivosti bez toho, aby si to všimol personál. Alarmy nealarmovali.

NITRA. „Ťažko sa to počúvalo. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zistil mnoho pochybení, ony sa necítia byť vinné a moje dieťa je mŕtve,“ povzdychla si po pojednávaní Dominika Sebinková.

Od smrti jej syna prešlo už päť rokov. Podľa papierov ho za mŕtveho vyhlásili 1. februára 2017 v Bratislave.

„Ja to rátam tak, že zomrel 31. januára okolo druhej hodiny ráno v Nitre. Do Bratislavy bol prevezený už v stave mozgovej smrti, lekári vedeli, že nemá žiadnu šancu na život,“ dodala mama Dominika.

Listinné dôkazy

V kauze Sebinko pojednával okresný súd už po siedmykrát. Konštatoval to sudca.

Z prečinu usmrtenie sú obžalované lekárky (bývalá primárka Silvia L. a Silvia M.) a zdravotné sestry (Marianna H. a Ingrid S.). Sestry opäť neprišli, súhlasili, aby sa konalo v ich neprítomnosti.

Svedkovia tentoraz na súde nevypovedali, čítali sa listinné dôkazy. Prvý bol protokol z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou z 12. júla 2017. Detailne opisuje, ako sa vyvíjal Sebinkov stav počas niekoľkých hodín v nitrianskej nemocnici.

Trojročné dieťa tam prijali 30. januára 2017 s podozrením na cukrovku s prítomnosťou ketoacidózy. Hospitalizovali ho na jednotke intenzívnej starostlivosti.

O to viac je šokujúce, že tam chlapček prakticky zomrel bez toho, aby si to personál všimol. Na zástavu dýchania a srdca prišli po takmer hodine, aj to len náhodou, pri výmene infúzie.

Prístroje všetko zaznamenali, no alarmy nealarmovali, hoci podľa technika pokazené neboli.

ÚDZS zistil pochybenia

Podľa znaleckého posudku nebola pacientovi poskytnutá správna infúzna a inzulínová liečba a nebol dostatočne sledovaný jeho klinický stav. Bezprostrednou príčinou smrti bol opuch mozgu. Bolo v ňom viac tekutiny ako má byť.

ÚDZS konštatoval, že stav dieťaťa nebol pri prijatí kritický, preto nebol potrebný prevoz na vyššie špecializované pracovisko.

Stav dieťaťa sa ale postupne zhoršoval. V správe sa okrem iného píše, že do infúzie mu nebola pri poklese glykémie pridaná glukóza a dávka kália bola nedostatočná.

Liek proti opuchu mozgu nebol podaný vôbec, lebo personál nezistil včas, že dieťaťu zlyhávajú vitálne funkcie.

Úrad poukázal, že počas celej hospitalizácie nebol vyhodnotený stav vedomia pacienta pomocou skórovacieho systému a neboli u neho sledované ani parametre hydratácie, cirkulácie a ukazovatele možného začínajúceho edému mozgu. Záznamy v zdravotnej dokumentácii sú nedostatočné.

„Postup fakultnej nemocnice nebol správny a štandardný,“ konštatoval ÚDZS.

