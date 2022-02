Za Nitru hrám hrdo, máme na medailu, vraví Bajtek a prepisuje dejiny

Český dríč sa fantastickej forme Bučeka vôbec nečuduje.

Celý zaujímavý rozhovor nájdete aj v pondelok 28. 2. v MY Nitrianskych novinách.

Nie je v svetle reflektorov. Po veľkých víťazstvách ho novinári nenaháňajú. A možno si ho na ľade ani nevšimnete.

Ale to je dobre! FILIP BAJTEK (30) býva robotníkom, vďaka ktorému hviezdy Nitry môžu žiariť. Tam pretlačí súpera, tu vydrie puk, inde prečíta hru. A zavše pridá gólik či asistenciu. Pracovitý útočník dokonca mieri za váženým rekordom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tradične dobre naladený „Bajtus“ nás v zaujímavom interview takpovediac vzal do šatne už 160-gólového tímu. Hovorí málo – ale povie veľa.

AJ TOTO SA DOZVIETE Ako porovnal Bajtek súčasný tím Nitry s majstrovským (2016)

Prečo sa Bajtek nečuduje fantastickej forme Bučeka

Kto Nitre "kazí" centimetrový priemer

Ako hráčom pomáha kvalitné duo brankárov

Ako v šatni uvítali olympionikov

Čím sa v kabíne prejavuje skvelý kolektív Nitry

Kde Bajtek v Nitre trávi najviac času a či už má slovenské občianstvo

Aké cudzinecké rekordy naháňa Bajtek

Nitra v sezóne iba raz nebodovala v troch po zápasoch po sebe, vyhrala 12 zo 14 posledných zápasov. Čo je za skvelou formou?

Kvalita a vyváženosť tímu. Momentálne aj psychická pohoda. Ak robíme, čo máme, môžeme poraziť každého. Samozrejme, nechceme sa uspokojovať. Stále na sebe pracujeme, aby sme boli ešte lepší.

Viete vyhrať zápas, aj keď nemáte štyri kompletné formácie. Je to výbornou súhrou? Nitra cez sezónu menila káder najmenej zo všetkých klubov extraligy.

Vieme sa zomknúť a hrať ako celok. Každý vie, čo má na ľade robiť. Hrať na tri lajny dlhodobo by stálo veľa síl a možno by nás to dobehlo. Máme však dobre natrénované, a tak s tým nemáme problém.

Filip Bajtek je blízko k 500. štartu v extralige, chýba mu naň ešte dvadsať zápasov. (zdroj: Miroslav Slávik)

Nitra v priemere inkasuje o takmer pol gólu menej než v predošlej sezóne. Až trinásť zápasov vyhrala o jeden gól. Evidujete, že obrana sa zlepšila?

Nitra sa vždy snaží hrať útočný hokej a na obranu občas zabúda. Mali sme však poradu medzi nami, hráčmi, a trénermi. Ak chceme byť v sezóne úspešní, musíme byť vzadu zodpovednejší. Celkom sa nám to darí. Vieme udržať náskok. Pomáhať si, bojovať jeden za druhého.

Tiež sa vám zdá, že tím sa už lepšie vyrovnáva s fyzickou hrou súperov?