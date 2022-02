Odišla stolnotenisová osobnosť

Karol Malík pôsobil za zeleným stolmi viac ako polstoročie.

V Močenku, najväčšej obci Šalianskeho okresu, sa na miestnom cintoríne nedávno na smútočnom zhromaždení rozlúčila rodina, smútoční hostia, priatelia, ale aj športoví priaznivci s Karolom Malíkom. Vo veku 77 rokov zomrel veľký patriot, hráč, tréner a funkcionár vo futbalovom, ale najmä v stolnotenisovom hnutí.

Viac ako polstoročné športové aktivity Karola Malíka aj vďaka dobrému fyzickému fondu patrili v začiatkoch najpopulárnejšej loptovej hre na svete - futbalu, ale zranenie predčasne utlmilo jeho sľubne sa rozvíjajúcu kariéru na zelenom trávniku. Vďaka nadšencom v obci (Izidor Géring a neskôr telovýchovný pedagóg Jaroslav Koprda) však športu zostal verný aj naďalej, nakoľko mu až do posledných chvíľ plodného života učarovala malá celuloidová loptička a stolný tenis sa stal okrem rodiny na dlhé roky jeho ďalšou životnou láskou.

Dlhoročná púť po stolnotenisových kolbištiach priniesla Karolovi Malíkovi ako hráčovi veľa radostných chvíľ v majstrovských bojoch, ale ako zvykol spomínať, najväčším úspechom v aktívnej činnosti bolo vybojovanie prvenstva družstva šalianskeho Dusla (po odborárskej linke), kde pracoval dlhé roky až do odchodu do dôchodku na majstrovstvách Slovenska v Trnave (rok 1980 so spoluhráčmi: bratia Sklenárovci, Baša a Baláž), keď dokázali poraziť vo finále veľkých favoritov (Plastiku Nitra a Topvar Topoľčany) a následne Duslo štartovalo na majstrovstvách Československa v Kladne.

Nezabudnuteľnú pečať zanechal Karol Malík aj na poli trénerskom a funkcionárskom. Výsledkom jeho aktivít je skutočnosť, že dcéra Marianna bola dlhé roky oporou v hádzanárskom klube Junior Močenok a syn Marián úspešne pôsobil ako brankár vo futbale a doposiaľ je aktívny hráč aj v stolnotenisovom klube. Bokom nezostala ani generácia z druhého kolena. Vnuci Martin a Lucia Malíkovci spolu s Adamom Lenčéšom pokračujú v pingpongovej tradícii a aj ďalšia vnučka Lucia potvrdzuje, že v rodine má šport zelenú, keď oblieka dres HK Junior.

Veľkým snom močenského mohykána bolo, aby sa do stolnotenisového diania v obci zapojila čoraz väčšia rodina milovníkov celuloidu, čo sa mu aj nakoniec v pozícii dlhoročného predsedu stolnotenisového klubu podarilo. Štart štyroch družstiev STO Močenok v majstrovských súťažiach od okresnej ligy po tretiu ligu, úspechy školských družstiev v rámci okresu, či plná herňa vyznávačov celuloidovej loptičky sú výsledkom viac ako polstoročných aktivít nedávno zosnulej legendy Karola Malíka. Ocenenia v zamestnaní, od obecných orgánov či Okresnej asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa len dokresľujú jeho veľkosť a zanietenosť pre športové hnutie v rodnej obci.

Karol, česť tvojej pamiatke!