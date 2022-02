Boxeri BCS Nitra triumfovali aj doma

Nová najvyššia československá súťaž družstiev má za sebou druhé kolo, ktoré hostil Box club Stavbár Nitra v nitrianskom PKO.

Návrat boxu po 36 rokov do PKO dopadol pre domáci klub úspešne, keď rovnako ako v prvom pražskom kole vybojoval 1. miesto so ziskom 39 bodov. Najlepší boxeri z českej a slovenskej scény vo farbách 4 klubov (BCS Nitra, BT Dubnica n/V., BigBoard Praha, SKP Ústí n/L.) štartovali na Tipsport Real Boxing Cupe v piatich mužských hmotnostných kategóriách a dvoch ženských.

Zverenci trénerov Hlavačkovcov triumfovali v štyroch kategóriách, keď prvenstvo vybojovali dievčatá Bibiana Lovašová (55 kg), Lenka Bernardová (60 kg), Zsolt Osaďan (69 kg) a Matúš Strnisko (86 kg). Striebro brali Erik Suchý (63,5 kg) a Dávid Michálek (+92 kg).

„Covidová situácia nám sťažovala plány so zostavou, nemohli sme počítať s Mirkou Jedinákovou ani Michalom Takácsom, tesne pred turnajom nám vypadol aj Chorvát Milun, ktorý nás mal posilniť v kategórii +92 kg. Museli sme preto so zostavou improvizovať, no vďaka širokému a kvalitnému kádru sa nám to podarilo poskladať tak, že sme opäť triumfovali. Výkonmi veľmi potešila Bibiana Lovašová, ktorá v úvodnom zápase zdolala poľskú reprezentantku Dorotu Wawsczczyk v drese Prahy a vo finále v 2. kole českú reprezentantku Mahrovú v drese Ústí t.k.o. Práve Ústí n/L. v tomto turnaji bralo až tri prvé miesta a o našom vedení pred nimi rozhodol svojim triumfom až v kategórii 86 kg Matúš Strnisko, ktorý zdolal v úvodnom zápase Kozubovského z Prahy a vo finále práve rivala z Ústí Martina Fitana,“ povedal tréner Pavol Hlavačka. Toho potešili aj výkony boxerov v tzv.

„Super fights“, ktoré sa konali pred samotnými ligovými zápasmi a víťazstvá si v nich pripísali ďalší nitrianski boxeri Adolf Staněk, Miroslav Herceg a Karol Tarnay. Staněk (18 r.) a Herceg (19 r.) si vďaka výborným výkonom v posledných mesiacoch vypýtali nomináciu na ME do 22 rokov, kde by spolu s klubovou kolegyňou Mirkou Jedinákovou mali cestovať už 11. marca.

Tréner Pavol Hlavačka vidí prínos novej súťaže aj pre reprezentáciu: „Staněk tento rok ešte len prešiel z juniorky k seniorom a hneď v januárovom turnaji RBC v Prahe zdolal dvoch kvalitných českých reprezentantov, čím ukázal, že napriek mladému veku by mohol doplniť zostavu reprezentácie do 22 rokov a teraz v Nitre to znova potvrdil. Rovnako Herceg, ktorý zaujal už minulý rok na Grand Prix Slovakia, dostal teraz príležitosť v 2 zápasoch počas 2. kola RBC a v oboch suverénne zvíťazil. Mladí boxeri tak majú viacej príležitostí sa ukázať v konfrontácii s tými skúsenejšími, čo im prospeje v ich napredovaní. V zostave na ME do 22 rokov by nemali chýbať ani ďalší úspešní boxeri pôsobiaci v lige RBC – zlatomoravecký Lukáš Fernéza štartujúci za Dubnicu a Joseph Kostúr zo Zvolena, ktorý je na hosťovaní u nás v Nitre,“ dodal P. Hlavačka.

Real Boxing Cup - poradie po 2 kolách: 1. BC Stavbár Nitra 78 b, 2. BC BigBoard Praha 57 b, 3. SKP Ústí n/L. 49 b, 4. BT Dubnica n/V. 31 b.