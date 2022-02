Ruslan má na Ukrajine malú dcéru. Chce ju dostať do Nitry

Bohdanin otec a starší brat už narukovali. Mladší brat zostal doma, ešte nemá osemnásť. Radšej by som bola tam s nimi, hovorí mladá čašníčka z nitrianskeho penziónu.

Šéfredaktor - MY Nitra

NITRA. „Napadli nás, začala sa vojna,“ dozvedel sa Andrej vo štvrtok od sestry.

„Zavolala mi o štvrtej ráno cez internet. Bola celá uplakaná,“ hovorí mladý Ukrajinec, ktorý pracuje ako kuchár v známom penzióne za Nitrou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pochádza z mesta Rivne v západnej časti Ukrajiny, rovnako ako jeho priateľka Bohdana a kolega Ruslan.

V čase nášho rozhovoru sa v ich rodisku ozývala streľba a sirény varujúce pred náletmi. Miestne letisko zasiahla ruská raketa.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Noví vodiči z Ukrajiny, ktorí mali jazdiť v MHD, do Nitry neprídu. Stopla ich mobilizácia Čítajte

„Bol to obrovský šok. Nečakal som, že to bude až také hrozné,“ poznamenal Ruslan, ktorý v penzióne pracuje aj s manželkou. Na Ukrajine majú šesťročnú dcéru Anastáziu, o ktorú majú obrovský strach. Chcú ju dostať do Nitry.