Rozhodcovia v západokraji sú na náročnú jar výborne pripravení

Na slovíčko so šéfkou rozhodcov v ZsFZ Alenou Jančokovou-Žáčikovou.

Veliť 190 rozhodcom v najväčšom regionálnom zväze na Slovensku? Fuška. Zodpovednosť. Aj umenie. „Občas musím byť aj psychologičkou,“ pousmiala sa ALENA JANČOKOVÁ-ŽÁČIKOVÁ.

Predsedníčkou Komisie rozhodcov Západoslovenského futbalového zväzu je už štyri sezóny. Posledná jeseň bola najťažšia.

„Covidové karantény prekladali zápasy, delegácie sa menili náhle pred víkendmi, vznikalo mnoho dohrávok. Komisia mala viac práce než zvyčajne, ale vďaka práci jej členov všetko prebehlo relatívne hladko,“ poďakovala kolegom.

Obsadenie rozhodcov a delegátov, zasadnutie komisie, úradná správa... Pracovný týždeň šéfky arbitrov je stlačený do postupností, s akou sa futbalový život víkend čo víkend pohne do pohybu.

V horúcom kresle musíte cítiť podporu. A veruže nálada v štruktúrach ZsFZ bola na prelome rokov všelijaká... Situáciu upokojilo až zvolenie nového predsedu Petra Kováča.

„Bolo to náročné obdobie na psychiku. Pre komisiu pracujem najlepšie, ako viem, preto ma prekvapovali anonymy a nepekné odkazy. Nič spoločné s futbalom. Teraz je to stabilnejšie,“ pridala Alena Jančoková-Žáčiková.

Vynovila sa aj jej Komisia rozhodcov. Predsedníčke z minulého zloženia (2018 – 2022) ostala iba pravá ruka Dušan Koníček. Novicmi sú Martin Dohál, Ákos Juhos, Daniel Igaz, Matej Zemko a zapisovateľ Tadeáš Vaňo. Nový tím pochválila za „zanietenosť a nekonfliktnosť.“

Arbitrov však na jar čaká ťažká skúška. Západokrajom otrasie reorganizácia. Z tretej ligy pravdepodobne vypadne deväť alebo desať tímov. O bezpečnú pozíciu okolo deviateho-desiateho miesta bude veľký záujem.

„Komisiu očakáva náročná práca. Pri delegáciách musíme byť ešte opatrnejší. Na rozhodcov a delegátov budeme mať vysoké nároky. Po perfektných seminároch sú výborne pripravení. Nabádali sme ich, aby objektívne rozhodovali zápasy a boli ostražití po všetkých stránkach,“ povedala Alena Jančoková-Žáčiková a prešla ku nedávnym seminárom.

„Pravidlá futbalu rozhodcom prednášal Pavol Páchnik. Veľa času sme venovali zakázanej hre rukou a správnemu popisu priestupkov. Novinkou bol priestor venovaný zraneniam hlavy, poučeniu o presnom postupe. V správe delegáta zväzu sa po novom musí uvádzať, či v zápase prišlo ku zraneniu hlavy alebo nie,“ informovala šéfka rozhodcov v kraji.

Komisia na jeseň narátala viac pochvál (36) než sťažností (29) na rozhodcov, ktorí musia ísť naplno i na jar. Do druhej ligy z Projektu Šanca SFZ mieria (ak bude miesto) Janček, Bočková, Vaňo (hlavní) a Cabaj, Haring, Lenický a Šandrik (asistenti). A do novej tretej ligy tiež nechcú ísť iba kluby.

„Podľa predbežných informácií by Komisia rozhodcov ZsFZ mala doplniť nominačnú listinu tretej ligy o dvanásť rozhodcov, z toho štyroch rozhodcov a osem asistentov rozhodcu, do veku 41 rokov. Požiadavkou SFZ je, aby to bol mix skúsených i mladých arbitrov. Mimo poradia by do novej súťaže mali postúpiť všetky štyri ženy, ktoré sú zároveň na nominačnej listine FIFA. Samozrejme, podmienkou je úspešné absolvovanie licenčného seminára, ktorého súčasťou sú fyzické previerky,“ vysvetlila „postupovú matematiku“ predsedníčka Komisie rozhodcov ZsFZ.

Jasno majú na zväze aj ohľadom vízie do „arbitrovskej“ budúcnosti.

„Ešte lepšie spolupracovať s komisiami rozhodcov v oblastných zväzoch, prilákať nových arbitrov, byť im nápomocný a za podpory SFZ pre nich vytvárať vzdelávacie sústredenia. Od nového predsedu ZsFZ Petra Kováča máme prisľúbené, že od nového ročníka sa zvýšia odmeny pre delegované osoby a bude sa predlžovať veková hranica rozhodcov. Samozrejme, pod podmienkou adekvátnej výkonnosti a absolvovaním fyzických previerok,“ dodala Alena Jančoková-Žáčiková pred výkopom jarnej časti súťaží.