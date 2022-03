Predbehne Kalná Šaľu? Kto vypadne? Spraví Nitra zázrak? (anketa pred štartom III. ligy)

Názory expertov a pohľad MY novín.

Do ankety o treťoligovej jari sme oslovil troch trénerov, ktorí dobre poznajú tunajšie prostredie a nie sú v ňom momentálne aktívni: Miroslava Reischla (vľavo), Milana Mrlláka (v strede) a Ladislava Hudeca. (Zdroj: archív MY Nitrianskych novín (2x); SITA (1x))

Jar v III. lige Západ už začala prvými dohrávkami, cez víkend 18-členný pelotón už odštartuje naplno, pozornosť sa sústredí na neuralgické miesto okolo 10. priečky, kde sa pravdepodobne bude lámať zotrvanie v súťaži po letnej reorganizácii.

MY noviny prognózujú hektickú jar.

Názory expertov

LADISLAV HUDEC (extréner Myjavy, dnes kouč Interu Bratislava): „Reorganizácia robí veľa, nikto nechce hrať štvrtú ligu, nedajbože piatu, ktoré sú menej zaujímavé aj pre sponzorov. Tretia liga je pre mestá ideálna súťaž, od leta ju vezme SFZ, možno bude ešte sledovanejšia. Určite nás čaká najzaujímavejší ročník. Súťaž je nabitá, okrem Považskej Bystrice ohromne vyrovnaná. Šaľa sa dlho chce dostať vyššie a dobrý káder má aj Kalná – tieto tímy nebudú mať problém so záchranou. Galante pomôže Michalík a zaujímavé sú tiež Nové Zámky. Ako každý som zvedavý, či sa v Nitre stane zázrak. Vráble s ligistami môžu pochytať body, ale stále ich majú iba štrnásť, budú musieť veľa vyhrávať a vyhrávať nemôže každý. Prebrať sa musí Marcelová. Imeľ to bude mať ťažké. Môj bývalý zverenec Milan Pavlovič vzal Veľké Ludince, určite budú chcieť bodovať čo najviac. Levice a Partizánske bude zaujímať, aby neskončili poslední a nevypadli až do piatej ligy.“

MILAN MRLLÁK (extréner Šale, N. Zámkov a V. Ludiniec, dnes kouč Šale U19): „Šaľa začína štyrmi veľmi náročnými zápasmi, ale som presvedčený, že skončí tretia alebo štvrtá. Kalná je trochu nevyspytateľná, ale hrá dobrý futbal a udrží sa. Z dostupných informácií mám dojem, že Nové Zámky pôjdu nižšie. A Galanta vyššie, veď získala Michalíka a šikovného strelca z Poľska. Všetko pre prvú osmičku spraví aj Marcelová. Vrábľom by mohla fungovať pomoc od vionistov, fundovaný tréner Kollárik ich vytiahne. Nitra bude ohrozená, nemá takú stabilitu, ako by sa patrilo, trénerovi Foltánovi však budem držať palce. Príliš neverím ani Veľkým Ludinciam, futbal robia solídne, ale môže im chýbať, že v kádri nemajú veľa domácich hráčov. Imeľ, Levice a Partizánske pasujem na vypadnutie. Čaká nás veľmi náročná jar, tvrdý boj až do posledného kola. Verím, že sa rozhodne iba na trávniku.“

MIROSLAV REISCHL (extréner Vrábeľ, dnes kouč Kozároviec): „Namočených je viacero tímov a kožu z nich nepredá nikto lacno. O tom, kto sa zachráni v tretej lige, sa bude bojovať do posledného kola. Najhoršie to vyzerá s Nitrou, ale Levice s Partizánskym to budú mať tiež ťažké. Vrábľom verím, že to zvládnu a udržia sa v tretej lige. Bojovať bude aj Imeľ. Veľké Ludince poskladali dobré mužstvo a mali by si to uhrať. Aj Nové Zámky a Galanta to majú dobre rozohrané na to, aby naďalej boli v tretej lige. A či skončí vyššie Kalná alebo Šaľa? Asi sa prikloním ku Kalnej nad Hronom.“

Pohľad MY novín

SÚ V SUCHU: Zohratá Šaľa (4.) v príprave neexcelovala, ale kvalitný káder ju udrží v najlepšej šestke. O záchranu sa nemusí báť ani Kalná nad Hronom (6.), ktorá dokazuje, že aj v malej dedine sa futbal dá robiť výborne.

NESMÚ SPAŤ: V Nových Zámkoch (7.) majú radosti aj starosti, mladý tím sa musí vyvarovať poklesu formy. Galanta (9.) takisto, s Michalíkom má obranu s 228 prvoligovými štartmi, nemôže však zopakovať pár zbytočných jesenných prehier.

PÔJDU HORE: Omladené Veľké Ludince (14.) budú behať a makať, tréner Pavlovič ich posunie vpred. Vráble (15.) musia rapídne stúpnuť, ale s pomocou áčkarov ako Ďubek či Kolesár (nie sú v základe ViOnu) by na to určite mali.

MUSIA MAKAŤ: Ak Nitre (10.) nedovolia prestupy, so zostavou s iba ôsmimi seniorskými futbalistami bude záchrana prekvapením. Hráčske problémy boli aj v Marcelovej (12.) a v Imeli (13.), pre ktorých bude udržanie riadna fuška.

SÚ ODPÍSANÍ: Krutá tvár reorganizácie. Partizánske (17.) a Levice (18.) postúpili do tretej ligy iba v lete, sympaticky dali šancu domácim, v novej tretej lige na 99 percent nebudú, no musia skončiť predposlední. Posledné miesto totiž znamená pád až do piatej ligy!