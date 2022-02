Pomôžme Ukrajine: Zbierka futbalovej rodiny a MY novín

Zberné miesta sú v sídlach ZsFZ a MY Nitrianskych novín. Na hranicu vyrážame vo štvrtok ráno.

Divízia regionálnych týždenníkov MY, Západoslovenský futbalový zväz a Oblastný futbalový zväz v Nitre organizujú zbierku pre utečencov z Ukrajiny. (Zdroj: MY)

Vojna na Ukrajine vyháňa ľudí z domovov, mnohí hľadajú útočisko na Slovensku. Realita z hraničných priechodov týchto dní desí - plačúce matky, vystrašené deti, často aj bezradní seniori.

K pomoci, ktorá prichádza zo všetkých strán, sa pridávame aj MY. Najčítanejšie regionálne týždenníky v spolupráci so Západoslovenským futbalovým zväzom a Oblastným futbalovým zväzom v Nitre organizujú zbierku pre utečencov z Ukrajiny.

Kto chce – hlavne potravinami, liekmi, hygienou, dekami, pyžamami, ale aj mobilmi či powerbankami – pomôcť ľuďom v núdzi, môže ich do stredy priniesť do sídla ZsFZ (Rázusova 23) alebo MY Nitrianskych novín (Sládkovičova 1). Na hranicu vyrazíme vo štvrtok ráno.

MILAN MOKRÁŇ, riaditeľ divízie týždenníkov MY: „Platí, že v núdzi poznáš priateľa, aj preto je nesmierne dôležité ukázať, že sme stále ľudia. Rozhodli sme sa pomocou našich titulov v regiónoch zapojiť do pomoci Ukrajine čo najviac z nás. Treba mať na pamäti, že onedlho sa aj my môžeme ocitnúť v podobnej situácii. Preto sme po konzultácii so starostami obcí v pohraničnom území Ukrajiny bližšie špecifikovali najdôležitejšie veci ako sú trvanlivé potraviny, lieky, detská hygiena, deky a napríklad aj pyžamká či mobily alebo powerbanky, pre ktoré sme zriadili zberné miesta v našich regionálnych redakciách v Nitre, Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Prešove a Lučenci.“

PETER KOVÁČ, predseda ZsFZ: „V mene našej futbalovej rodiny vyjadrujem veľký súcit a solidaritu pre celú Ukrajinu. Sme mimoriadne vyrušení a znepokojení vzniknutou situáciou. Budeme radi, ak sa nám formou zbierky podarí aspoň trošku pomôcť.“

ŠTEFAN KORMAN, predseda ObFZ Nitra: „Pomoc, ak má byť účinná, musí byť rýchla a efektívna. Obraciame sa na naše futbalové hnutie, budeme vďační za každú formu pomoci. Deky, pampersky či trvanlivé potraviny, odvezieme na hranice všetko, čo môže pomôcť zmierniť utrpenie ľudí utekajúcich pred vojnou, aby chránili svoje deti a blízkych. Zriadili sme zberné miesta – v nitrianskej redakcii MY a na Západoslovenskom futbalovom zväze. Na hranice chceme vyraziť vo štvrtok skoro ráno.“