Na pešiu zónu v Nitre pustia cyklistov, zatiaľ len na skúšku. Pravidlá zmenia aj pre autá

Pešia zóna sa stane spoločným chodníkom, cyklisti budú môcť využívať jej celú šírku. Časť verejnosti má obavy.

NITRA. Po pešej zóne budú môcť cyklisti jazdiť po celý deň. Povolenie je vydané na skúšobnú dobu – do konca roka. Platiť začne o niekoľko týždňov, keď vymenia značky.

Nie všetci sú s tým stotožnení. Proti bol pôvodne aj krajský dopravný inšpektorát. Argumentoval priestorovými možnosťami pešej zóny, hovoril o hroziacich kolíziách medzi cyklistami a chodcami.

Mesto nakoniec získalo dočasný súhlas, ktorý koncom roka polícia prehodnotí

„Okrem iného sme poukazovali na to, že v iných slovenských aj zahraničných mestách je toto bežná prax,“ povedal dopravný inžinier Radovan Slávik z radnice.

Aktuálne majú cyklisti zakázaný vjazd na pešiu od 10. hodiny do devätnástej. Mnohí to ale nerešpektujú.

Spoločný chodník

„Pešia zóna sa po osadení príslušných dopravných značiek stane spoločným chodníkom pre chodcov aj cyklistov. To znamená, že cyklisti budú môcť využívať jej celú šírku,“ vysvetlil Slávik.

Takéto riešenie je podľa neho bezpečnejšie. „Ak by sme vyznačili nejaký koridor, cyklisti by nadobudli pocit, že v ňom môžu ísť neobmedzene rýchlo, a na druhej strane chodci by si neuvedomovali, že to je pás, do ktorého by vchádzať nemali. Šance na kolíziu by tak boli oveľa väčšie.“

Mesto pripravuje informačnú kampaň, je to podmienka polície. Bude apelovať na cyklistov, aby po pešej zóne jazdili ohľaduplne.

Dlhšie zásobovanie

Po výmene dopravného značenia sa do určitej miery zmenia aj pravidlá pre autá.