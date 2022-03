Prvý majstrovský titul v zimnom biatlone do Nitry

Predstava, že by raz na olympijských hrách reprezentoval Slovensko biatlonista z Nitry, nie je vôbec taká šialená, ako by na prvé počutie znela.

Nikolaj Dobiaš z Nitry sa stal majstrom Slovenska v zimnom biatlone žiakov do 15 rokov.

V Osrblí sa v nedeľu uskutočnili majstrovstvá Slovenska žiakov v zimnom biatlone s hromadným štartom. V najstaršej kategórii do 15 rokov triumfoval Nikolaj Dobiaš a získal svoj tretí majstrovský titul. Prvé dva sa však zrodili v letnom biatlone. V tejto zimnej sezóne už získal striebro na M-SR vo vytrvalostných pretekoch na 6 km.

Článok pokračuje pod video reklamou

V nedeľu sa išli preteky na 4,5 km, súťažiaci strieľali raz "ležku" a raz "stojku", Nikolaj zasiahol všetky terče. V cieli mal pred druhým pretekárom náskok 23 sekúnd. V jeho kategórii súperilo 23 biatlonistov.

Nikolaj Dobiaš reprezentuje KB Predajná, kde ho vedie tréner Marián Kazár. Chodí do atletickej triedy na ZŠ Nábrežie mládeže v Nitre, tam sa mu venuje atletický tréner Michal Tóth. Ďalšie tréningy má pod palcom Nikolajov otec Daniel Dobiaš.

"Nikolaj má 13 rokov a v žiackej kategórii bude aj ďalšiu sezónu. V Nitre sa snažíme nahrádzať lyže kolieskovými a jazdíme trénovať na Skalku. Samozrejme, najviac nám dá kompletný tréning u Mariána Kazára. Takže permanentne sme "na behu a v aute". Pomáha nám však aj to, že v Nitre je super cyklotrasa, mimo sezóny využívame aj park a Zobor. Z úspechov máme veľkú radosť. Bez trénera Kazára a jeho obetavosti by to však nešlo," zdôraznil Daniel Dobiaš.

Mladému Nitranovi budeme držať palce, aby to s biatlonom dotiahol ďaleko.