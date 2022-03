Trénoval tisícku pingpongistov, nakukol aj do Guinnessovej knihy

Jarolíma Koprdu ocenilo aj vedenie slovenského olympizmu.

Kto sa pohyboval v stolnom tenise, určite pozná Jarolíma KOPRDU (80). Ako aktívneho trénera, organizátora či hráča. Čiperný osemdesiatnik stále neodišiel od zelených stolov.

Slovenský olympijský a športový výbor mu nedávno udelil vyznamenanie - Bronzový odznak SOŠV za dlhodobú prácu pre rozvoj olympijského hnutia a športu.

Hoci on sám seba ironicky označuje za "starú vykopávku", pamäť mu stále slúži, a tak sa mohol zrodiť tento rozhovor.

Čo vás priviedlo k športu?

Som rodákom zo Slepčian, z Požitavia. Ľudia ma volajú Jaro. Keď sme boli deťmi, len čo sme prišli zo školy a niečo zjedli, už sme išli na lúky. Tie boli naším "štadiónom", kde sme behávali, skákali a hrávali futbal až do tmy. Leto sme trávili pasením husí a kúpaním v Žitave. V zimných mesiacoch sme celé popoludnia trávili na ľade zamrznutého potoka, kde sme korčuľovali a hrali hokej. A to všetci. Každý z mojej generácie vedel dobre behať, skákať, plávať, korčuľovať a hrať futbal či hokej. To bola športová všestrannosť!

Ako vyzerala vaša mladosť?

Počas stredoškolských rokov sme v dedine hrávali už súťažne futbal, neskôr som hrával aj v Močenku, kde som dostal prvé učiteľské miesto, ba aj v Nitre.

