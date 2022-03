ViOn nedal tretiu penaltu v rade, Benkovský vysvetlil ofenzívnu biedu

FC ViOn – L. Mikuláš 0:1 (0:0)

Už v 2. min. Horák zakľučkoval a vymyslel tutovku, Jibril ju poslal tesne vedľa, a to bola prvá i posledná vyložená šanca domácich v dôležitom zápase. Liptáci kontrovali nenápadným autom, po ktorom Lukáč musel vychytať Staša. V prvom polčase sa hralo medzi šestnástkami, vyrovnane a tvrdo. Doplatil na to Horák – po dvoch fauloch v strede ihriska, pričom prvý nemusel byť kartovaný, putoval pod sprchy.

Druhý polčas začal prekvapujúcou hlavičkou Geráta po centri Pinteho (0:1). Prakticky okamžite na druhej strane Gerát fauloval Jibrila, Smolák odpískal prísnu penaltu, ale Mondekovi ju perfektne vystihol Luksch. Hostia hrozili v brejkoch, Lukáč bravúrne vyriešil nájazd Pintého, vybavil prienik Pavúka a spolu s Menichom zlikvidovali dobrú pozíciu Voškovi. ViOn o desiatich už tlak nevyvinul, chýbala mu nápaditosť i drajv, zaslúžene prehral a zavaril si v tabuľke.

Gól: 49. Gerát.

R Smolák (Straka, Kmec), ŽK: Horák, Sloboda – Gerát, Káčerík, ČK: 39. Horák po 2. ŽK, 735 divákov.

Strely (na bránu): 9 (2) – 8 (3). Rohy: 5 – 4. Ofsajdy: 2 – 3. Fauly: 14 – 15. Držanie lopty (%): 56 – 44.

VION: Lukáč – Mondek (80. M. Švec), Bednár, Menich, Suľa (67. Ďubek) – Neofytidis (80. Duga), Sloboda – Horák, Grozdanovski (46. Chren), Kyziridis (67. Kolesár) – Jibril.

Tréner Ľuboš Benkovský: „Prvých 30-40 minút sa zápas pre nás vyvíjal dobre. Súper bol zatiahnutý, čakal na naše chyby a snažil sa vyrážať do protiútokov. Snažili sme sa pripravovať si postupné útoky, trhať obranu. Po červenej karte sa obraz hry zmenil. Dostali sme sa viac pod loptu, do nižšieho bloku. Pressingom sme sa snažili získať loptu a vyviezť do protiútoku. Druhý polčas bol o momentoch, v ktorých sme dostali gól a mohli ho dať z pokutového kopu. Do vyloženej príležitosti sme sa už nedostali. Snaha nám nestačila.“

NAJLEPŠÍ VIONISTA: ViOn hral zle. V poli ste nikoho nevideli jasne vynikať. Preto volíme brankára PATRIKA LUKÁČA, ktorý vychytal šance Staša a Pinteho a dával tímu nádej na body až do konca. Nemohol však pri inkasovanom góle spraviť viac?