Sedemtisícové platy, očierňovanie klubov. Výhrady Nitry voči zväzu pod Šatanom (veľké stanovisko)

Priama reč Miroslava Kováčika: SZĽH dostane od štátu desať miliónov eur, ale do mládeže ide iba okolo tridsať percent.

Zlatý chlapec. Legenda s gloriolou úspechu. Miroslav Šatan je tučne podpísaný pod bronzovou medailou z Pekingu. Do top desiatky draftu NHL sa derú dvaja Slováci. Supertalentovaný ročník 2004 udivuje Európu. Náš hokej sa navonok znova leskne.

Pod pokrievkou však buble čosi, prečo väčšina extraligových klubov zrejme zahlasuje za Šatanovho protikandidáta Ľudovíta Jurinyho. SZĽH si v piatok bude voliť šéfa.

Premrštene (lepšie než premiér?) platení funkcionári zväzu? Nelogické delenie štátnych peňazí? Ignorovanie ozajstných tém? Demagogické očierňovanie klubov? Sfušovaný predaj televíznych práv?

MIROSLAV KOVÁČIK (43) vypustil džina z fľaše. Šéf HK Nitra i Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK) nastavil zväzu zrkadlo. Pochválil dobré a skritizoval zlé.

MY Nitrianske noviny prinášajú prepis Kováčikovho stanoviska.

Neklamme si bronzom

„V roku 2019 sme Šatana volili a maximálne podporovali. Dostal 90 percent hlasov. Vtedy bolo hnutie jednotné. Stojí za zamyslenie, prečo je po troch rokoch jeho práce takáto nevôľa. Tobôž po veľkom úspechu v Pekingu.

Bolo by najľahšie podporiť populárneho Šatana, priživiť sa na bronze z olympiády a robiť si plusové body v očiach verejnosti. Koniec-koncov Nitra bola toho súčasťou, mala v nominácii najviac hráčov spomedzi extraligových klubov. Nemôžeme ale bronzom z olympiády zakryť všetko, čo v slovenskom hokeji nejde správnym smerom.

Nehovorím, že zväz robí všetko zle. Progres výkonov reprezentačného áčka je nepopierateľný, aj keď sa tabuľkovo ukázal až na poslednej olympiáde. Najväčšiu zásluhu na tom má tréner a ľudia okolo reprezentácie. Vrátane Mira Šatana. V konečnom dôsledku ale hrajú hráči na ľade, ktorí nezačali s hokejom pred tromi ani piatimi rokmi. Hrajú ho, okrem tých najmladších, vyše dvadsať rokov.

Členom SZĽH je v Komisii mládeže dokonca aj môj klubový kolega Tomáš Chrenko. Vznikol tam kopec dobrých projektov. Vekové kategórie sa vrátili k osvedčenému modelu. Prípravky budú hrať po novom štyria na štyroch na dve polovice ihriska, treba zabezpečiť mantinely, ale je to dobrá myšlienka.

Takisto absolútne podporujem vybudovanie akadémií. V Nitre už jednu takpovediac máme – hrajú za nás deti zo širokého okolia, ktoré sem prídu na strednú školu. V doraste tým pádom vzniká väčšia konkurencia. K štatútu akadémie nám chýba iba nová hala pri Spojenej škole. Verím, že župní poslanci definitívne schvália jej výstavbu.

Dobré veci nespochybňujem. Aj my v Nitre sa snažíme posúvať slovenský hokej. Myslím si, že sa nám to veľmi darí. Dôkazom je množstvo hráčov, ktorí sa od nás dostali do reprezentácie a zahraničných klubov. Dávame najväčšiu šancu mladým hráčom zo všetkých klubov.

Obávam sa ale, že sme si v hnutí prestali hovoriť pravdu a začali robiť politiku. A to nie je správne. Ak nepomenujeme veci pravým menom, úspech z olympiády nám môže viac uškodiť než pomôcť.“

Sedemtisícové platy na zväze

„Nemám problém vyslovene so Šatanom. Skôr s ľuďmi, ktorých si na zväz dosadil – nie sú z hokejového prostredia, nikdy sa nestretli s reálnymi problémami väčších alebo menších klubov. Žiaľ, zveril im veľkú moc a prenechal rozhodovanie. My sme si však nevolili čestného prezidenta, ale výkonného.