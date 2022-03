My tú ligu aj tak vyhráme, spieval Nitre štadión. Čo vraví na Poprad?

Skvelá základná časť prekvapila aj trénera Stavjaňu.

Tretie miesto už bolo fixné, a tak hokejová nedeľa popri výsledku (napokon 5:2 s Trenčínom) niesla tri zadania: nezraniť sa, pomôcť Bučekovi ku gólovej štyridsiatke a hlavne zistiť súpera v play-off.

„Takže Poprad,“ pousmial sa tréner Antonín Stavjaňa pri odchode zo šatne, v ktorej Nitrania svorne dopozerali nájazdy v Michalovciach. A veruže žiadne radostné salvy ste odtiaľ nepočuli, keď „kamzík“ Ully trafil víťazný gól.

„Určite by sme si priali Spišskú Novú Ves alebo Banskú Bystricu, ale je to v podstate jedno. S Popradom sme mali zopár super zápasov. Vieme, čo nás čaká. Začínať doma môže byť našou výhodou. Bude to krst ohňom a vyhecované,“ premeral si súpera, ktorého Nitra porazila päťkrát v rade, útočník Samuel Buček.

Včera dal už 40. a 41. gól, čím sa v historických rekordoch naj strelcov v osobitnej sezóne základnej časti napevno zaradil za Šatana, Pardavého, Plavuchu a Pálffyho a stal najlepším v extralige za posledných 12 rokov.

„Všeobecne sa vie, že Samo Buček je strelec. Záleží na spoluhráčoch, aký dostane priestor. Vyspel fyzicky, psychicky a aj v korčuľovaní. Je v dobrom veku. Má veci, ktoré ešte môže zlepšiť,“ vyriekol tréner Stavjaňa.

Trenčín v nedeľu nemal nárok. Buček ho ochromil zlomovými gólmi na 1:0 a 3:0, tretí útok Tvrdoň – Bajtek – Hrnka dokonca predviedol šesťbodový večer, páčila sa hlavne jeho biliardová akcia na 4:0. Nitra na prahu druhej tretiny skórovala trikrát za 158 sekúnd a vybavila neškodného súpera. Dva góly mu dovolila, až keď bolo vymaľované. Poctivá defenzíva niesla aj rysy obetavosti, trebárs Balážovi sa tlieskalo za vypichnutie puku poležiačky.

„Dukla hrala veľmi premotivovane. Párkrát tam prepadla a naši hráči to dokázali využiť,“ hovoril Stavjaňa o perfektnej druhej tretine.

„Prvý gól nás naštartoval, druhý Duklu trochu zobral, tretí položil a zápas sme mali pod kontrolou. Celý zápas sme hrali super,“ pridal Buček o triumfe 5:2.

Nitra teda finišovala základnú časť tretia. Tesne pod stobodovou hranicou. Za sprievodu moderného herného prejavu. Preto štadión euforicky ďakoval hokejistom, oni si zakrepčili na ľade, fanúšikovia na tribúne a ozval sa i pokrik, ktorý nepočuť každý deň: „My tú ligu aj tak vyhráme.“

„Máme výbornú formu, ale v play-off rozhodujú maličkosti a to, ako budeme hrať jeden za druhého a keď sa niekomu nebude dariť, ako sa ukáže sila mužstva. Myslím si, že ho máme výborné. Pevne verím, že v kritických momentoch si jeden druhému pomôžeme,“ pozerá sa k vrcholu sezóny Samuel Buček.

„So základnou časťou som veľmi spokojný. Nepočítal som, že môžeme uhrať toľko bodov a budeme takto vysoko. Želaním bolo skončiť do šiesteho miesta, vyhnúť sa predkolu play-off. Rozhodla dlhá bodová séria po novom roku,“ zhodnotil tréner Antonín Stavjaňa.

O úspešnosti skvele rozbehnutej sezóny sa bude rozhodovať v play-off, corgoni by štvrťfinále s Popradom mali začať domácimi zápasmi v budúcu stredu a štvrtok.