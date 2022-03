Ako starý Ohaj: Husár oživil outsidera. A Bujalko nestarne! (+40 FOTIEK)

H. Ohaj – D. Obdokovce 3:0 (0:0)

Domáci v prvom polčase poctivo „betónovali“ a čakali na chyby favorita, po jednej Stana zázračne vychytal Pintér. Keď vzadu dvakrát zaváhali, Nagy zahviezdil pri nájazde I. Füleho a vzal tutovku Peciarovi. Po obrátke to bola one man show: 42-ročný Bujalko trafil dva centre K. Füleho a dorazil šancu F. Cigáňa. H. Ohaj už „Bodoku“ takmer nič nedovolil, a to ešte Pintér vyrazil penaltu K. Füleho. Outsider oslávil prekvapenie hymnou so skalnými fanúšikmi.

Góly: 46., 65. a 80. P. Bujalko. R Darnadi, 220 divákov.

TJ: A. Nagy – Palovčík (79. Kúth), Hudik, Gregor, Koutný – M. Mikle (32. F. Cigáň), K. Füle, M. Gajdoš, D. Ürge – Stano (32. Lisý), Bujalko (84. Svatík).

BFC: Pintér – Lidik (65. R. Kluka), Šulgan, P. Farkaš, Š. Borota – Zeleňák (48. Z. Kluka), I. Farkaš, Betík, Bača – I. Füle, Peciar.