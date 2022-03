V Nitre sú desiatky krytov. Najnovší nedokončili, bol pod vodou. Plány s podzemným parkoviskom nevyšli

Pod automobilkou kryty nie sú. Podľa informácií z okresného úradu je na pozemkoch vysoká hladina spodnej vody a z technického hľadiska by bola výstavba mimoriadne finančne náročná.

NITRA. Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa ľudia začali zaujímať o kryty civilnej ochrany. V celom Nitrianskom okrese ich podľa Rastislava Brázdila máme 48, z toho 46 je v Nitre. Sú pod verejnými budovami aj pod bytovými domami v Starom meste.

Existuje aj jeden nedokončený kryt na Klokočine. Štát ho začal stavať v roku 1984. Neskolaudoval ho, pretože bol plný vody. O štrnásť rokov neskôr na ňom mesto postavilo bytový dom.

Keď ruská armáda zaútočila na Ukrajinu, na tento podzemný priestor sa informovala aj projektantská firma. Jej šéf Ján Mezei si myslí, že by sa kryt mohol dokončiť. „To je ideálny prípad pre dotáciu,“ povedal.

Voda vytekala 2,5 dňa

Dom na Považskej ulici má v správe Službyt. Byty si odkúpili nájomníci, neskolaudovaný kryt zostal mestu, ktoré prispieva do fondu opráv.

„Majitelia bytov to v zmluve akceptovali,“ povedala Margaréta Nemová z odboru majetku.

Na Službyte nám povedali, že kryt má pôdorys približne 20 krát 60 metrov, vysoký je asi 3,5 metra. Pred siedmimi rokmi na radnici uvažovali, že ho prenajmú, hovorili o podzemnom parkovisku. Nakoniec od myšlienky upustili, údajne sa obávali vlhkosti.

V kryte boli takmer tridsať rokov tisícky litrov vody, siahala do výšky dvoch metrov. Službyt ju dal na jeseň 2014 vypustiť – 2,5 dňa prúdom vytekala cez navŕtaný otvor do kanalizácie. Stálo to približne 16-tisíc eur.

Majú už desiatky rokov

Nitrianska radnica eviduje devätnásť krytov pod bytovými domami v Starom meste. Vybudované boli v 50.-60. rokoch minulého storočia.

Máme zoznam, podľa ktorého sa nachádzajú na Štefánikovej, Hodžovej, Mostnej, Pri Červenom kríži, na Hollého, Štúrovej, Parkovom nábreží, Za Ferenitkou, na Staničnej, Bernolákovej, Wilsonovom nábreží a Fraňa Mojtu.

Podľa Milana Reža, referenta obrany, ochrany a bezpečnosti na mestskom úrade, sa tam zmestí okolo dvetisíc ľudí.

Pod mestským úradom sa žiadny CO kryt nenachádza, z mestských škôl ho má podľa Reža zrejme len ZŠ Krčméryho. Na radnici neevidujú ani kryt na futbalovom a zimnom štadióne.