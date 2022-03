Tímu vštepuje dynamickú rovnováhu. Stavjaňa je zvedavý, aký Poprad čaká Nitru

Ktorý hráč sa podľa trénera najviac zlepšil?

Viete si vôbec predstaviť, že by Nitru viedol ktosi iný než ANTONÍN STAVJAŇA?

Pod Zoborom ide do svojho deviateho play-off. Zatiaľ sedem sa skončilo medailou. Keď corgoni oslavovali prvý bronz (2006), šikulky dnešného tímu Nemec a Sýkora mali sotva dva roky.



Najmladší tím extraligy chce sezónu zakončiť úspechom. S českým trénerom sme prebrali viacero tém.

Hovorilo sa o cieli skončiť do šiesteho miesta, s tak dobrou základnou časťou ste nerátali. Čo konkrétne vás prekvapilo?



V predsezónnych odhadoch som pri tej konkurencii neočakával, že v základnej časti skončíme tak vysoko. Mali sme dobrý vstup do súťaže, potom prišli covidové problémy, sezóna bola do Vianoc trošku rozháraná. Po novom roku sme sa odpútali od stredu tabuľky a spravili veľkú šnúru víťazných zápasov.

Nehovorím, že je to nezaslúžené, ale keď som pred sezónou videl kádre napríklad Popradu, Michaloviec a Košíc, nepovedal by som, že im v tabuľke utečieme. A už vôbec nie, že až o toľko bodov.



Dá sa teda povedať, že ste z kádra vyťažili maximum? Ešte sú herné činnosti, v ktorých nie ste na strope výkonnosti, však?



Sezóna má niekoľko fáz. Musíme si uvedomiť, že je to proces. Nie že si niekedy povieme, že teraz už všetko vieme. Mení sa zostava, forma hráčov, zdravotný stav. Vždy je treba reagovať na momentálnu situáciu.



Vyhli ste sa výkyvom, iba raz nebodovali v troch zápasoch po sebe. O čom to svedčí?



Neprešli sme si väčšou krízou. Vlani sme mali dlhší výpadok. Otočili sme ho zápasom proti Popradu vo finále pohára. Tentoraz sme taký výpadok nemali. Ani zdravotný. Gólmani podávali nadpriemerné výkony.



Mali práve brankári OˈConnor a Honzík najväčší vplyv na výsledky?



Strelecká produktivita a výkony brankárov boli najdôležitejšími faktormi konečného výsledku v základnej časti. David a Matt sa výborne doplňovali a vždy, keď to tím potreboval, podržali ho svojim výkonom.



Ktorí hráči podľa vás zaznamenali najväčší progres?



Vedeli sme, že Samo Buček bude výborný, spoliehali sme sa na to. Mal slabší začiatok sezóny, ale potom to gradovalo.