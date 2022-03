Najkrajší hokej v lige, veľká šanca na titul. Známe tváre tipujú Nitre finále

Nitra vyradí Poprad, jednoznačne sa v ankete zhodujú bývalí známi hokejisti corgoňov.

Pohľadný hokej Nitry je chválený po celom Slovensku, nevídaná guráž s nasadzovaním mladíkov tiež. V základnej časti finišovala na treťom mieste a v play-off vyzve šiesty Poprad.

Pred štartom play-off sme piatimi bývalým známym hokejistom corgoňov (v zátvorkách ich extraligová bilancia v Nitre) položili päť otázok:

Prekvapilo vás tretie miesto po základnej časti? Čoho je zásluhou? Kto z hráčov vás upútal? Aký súper bude Poprad? Môže Nitra v play-off zájsť ďaleko?

Michal Novák

„Nitru sledujem z diaľky, v Topoľčanoch sa o nej občas rozprávame s Čaládim a Lukášom Novákom. Spolu so Slovanom má najvyrovnanejšie a najlepšie mužstvo v extralige. Je to zásluha hlavne manažérov Mira Kováčika a Tomáša Chrenka, ktorý ma výborný čuch na hráčov, ani si nepamätám, že by mu nejaký ťah s hráčmi nevyšiel. Nitru som videl hrať pri víťazstve 6:2 so Zvolenom a veľmi sa mi páčila. Hrá pohyblivý a rýchly hokej, má vyrovnané päťky, medzi ktorými nie sú veľké rozdiely, všetky šliapu, nikto sa po ľade len tak nevozí. Veľmi fandím kamarátom ako Bajtek a Varga, páči sa mi aj Holešinský. Myslím si, že Poprad nebude ťažký súper. Nevyšli mu ťahy s trénermi, tipoval som ho vyššie. V semifinále by Nitru mohol čakať na Zvolen, na ktorý tiež odjakživa vie hrať. Chalani podľa mňa úplne v pohode môžu ísť až do finále.“



ŠTVRŤFINÁLOVÝ TIP: 4:0 pre Nitru.

Miroslav Štefanka

„Som rodený Nitrančan, preto ma vždy teší, keď sa Nitre darí. Prognózy boli na štvrté-piate miesto, tímy ako Poprad a Košice majú viac veľkých mien, ale naši chalani ich predbehli, tretia priečka je milé prekvapenie. Ich výhodou je tímový duch. Strieľajú veľa gólov. Som rád, že sa prebral Buček. Najviac ma prekvapil mladý Sýkora – pred dvoma rokmi som ho trénoval v doraste a vtedy sme neočakávali, že sa takto skoro presadí u mužov. Bojovnosťou si vydrel miesto v zostave a motivuje ostatných mládežníkov klubu. Je to aj o trénerovi, Stavjaňovi sa v Nitre vždy darí. Celkovo funguje celý trojuholník hráči – tréneri – funkcionári. Znovu máme dobré mužstvo, ktoré môže byť v play-off úspešné. Prechod cez prvé kolo už bude znamenať medailu. Najlepší súper vo štvrťfinále by pre nás bol Trenčín. Máme Poprad, od ktorého sa dá čakať úplne všetko. Mal problémy, robil zmeny, má už tretieho trénera. Dúfam, že nám nenarobí starosti.“

ŠTVRŤFINÁLOVÝ TIP: 4:2 pre Nitru.

Samir Saliji

„Chalanom fandím, sledujem ich. Je radosť sa na nich pozerať! Vzhľadom na to, že klub nepracuje so žiadnym top rozpočtom, je tretia priečka výborná a pred sezónou neočakávaná. Umiestnenie dokonca mohlo byť aj o niečo lepšie. V úvode sa mi páčil útok Varga – Baláž – Bajtek, hrali ako motorové myši. Neskôr ma bojovnými výkonmi upútal Sýkora. A, samozrejme, Buček, ktorý sa rozohral a odtrhol, je nebezpečný a dá gól zo všetkého, ale bez spoluhráčov by ich toľko nestrelil. Tím je skvele poskladaný, vedenie našlo správne hráčske typy, chalani makajú, hrajú jeden za druhého. Je vidno, že keď medzi nimi vládne pohoda, na ľade to funguje perfektne. Určite majú kvalitu ísť do finále a pokojne aj vyhrať titul. Play-off je však nová súťaž, kde sa môže stať hocičo. Poprad nie je ľahký súper, kľúčové budú prvé dva domáce zápasy. Verím, že po nich to bude v sérii 2:0.“

ŠTVRŤFINÁLOVÝ TIP: 4:2 pre Nitru.

Miroslav Ďurák

„Tretie miesto ma neprekvapilo. Je odrazom kvality v dvoch tretinách i celého mužstva. Prebehlo veľmi dobré zapracovanie mladých chalanov a ich výborná adaptácia. Tím je vyvážený, okrem mladých má aj výbornú strednú a starú generáciu. Defenzíva stojí na pevných základoch na čele s Mezeiom a Švarným, do prvých dvoch pätiek veľmi dobre zapadli aj Raskob a Nemec. Ďalej spomeňme výborného Vitaloša, ktorý sa dobre dopĺňal s Bodákom, Raisom a Pupákom. Útok trochu oklieštili zranenia, hlavne Krivošíkove. Buček má formu, ale nie je to celé iba o ňom, vyzdvihnem aj Hrnku a Tvrdoňa a iné víťazné typy. Keď chceš vyhrať ligu, nemôžeš mať iba jeden a pol päťky, ale tri vyrovnané – a to Nitra má. A štvrtá je výborne korčuliarsky nastavená. Chalani podľa mňa pôjdu ďaleko. Aj Poprad ako súpera vnímam pozitívne. Mal veľa turbulencií, menil trénerov, to nikdy dobre neladí. Slabinu má v obrane.“

ŠTVRŤFINÁLOVÝ TIP: 4:1 pre Nitru.

Erik Čaládi

„Nitra hrá najkrajší hokej v lige. Z jej tretieho miesta nie som prekvapený. Dokonca som si myslel, že v dobrom závere základnej časti ešte predbehne aj druhý Zvolen. Chalani hrajú od začiatku dobre a s iba minimálnymi výkyvmi. Káder bol správne doplnený. Upútali ma Holešinský, samozrejme, Buček, no aj Varga, ktorý je veľkým prínosom, vie dať gól a vie, kam sa postaviť. O hráčoch ako Tvrdoň a Hrnka sa už nemusíme ani baviť, aj vďaka ich dlhodobej výkonnosti je Nitra tam, kde je. Výborne chytajú aj brankári, ako dvojička majú najlepšiu výkonnosť v celej lige. Tréner Stavjaňa bude mať ťažkú hlavu, koho poslať do brány. Honzík aj OˈConnor majú výbornú sezónu. Poprad chce hrať pekný hokej, to by Nitre mohlo vyhovovať. Žiadna play-off séria nie je jednoduchá, ale poraziť Nitru štyrikrát bude veľmi ťažké. Očakávam, že príde do finále. A dávam jej veľkú šancu na titul. Play-off máme aj my v Topoľčanoch, ale určite chalanov prídem povzbudiť na štadión.“

ŠTVRŤFINÁLOVÝ TIP: 4:1 pre Nitru.