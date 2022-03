Útočne, rýchlo, do tela, velí Pupák na Poprad

Nitra porazila kamzíkov 63-krát z posledných sto zápasov. A pamätáte si na štvrťfinále 2017?

7:0, 3:0, 4:3pp a 5:1. Nitra hrala s Popradom v jednej-jedinej z 27 play-off sérií. Vo štvrťfinále 2017 s ním spravila krátky proces a odpichla sa k striebornej medaile. Hartzell vychytal svoje prvé dve nuly, Macík dal gól v každom dueli a rozumel si so Šillem a Tvrdoňom, doma zatlieskalo dokopy takmer šesťtisíc divákov.

Corgoňov v „pomajstrovskej“ sezóne trénoval Kmeč (súpera Nitran Ozimák) a legende Krotákovi prakticky ukončili kariéru, veď v budúcej sezóne nastúpil už len na sedem zápasov.

„Očakávali sme dramatickejšie zápasy, bolo to príjemné prekvapenie pre celú šatňu. Dnes je už hokej iný, hlavne rýchlejší,“ povedal nám MIROSLAV PUPÁK, jeden z piatich pamätníkov série v aktuálnom tíme (ešte Bajtek, Mezei, Rais, Tvrdoň).

Posledných sto zápasov s Popradom 59-4-9-28, 291:256 (z pohľadu Nitry)

Nitrania v nedeľu sfúkli Trenčín 5:2, potom si v šatni zapli telku a netrpezlivo očakávali štvrťfinálového súpera. Spišská Nová Ves? Banská Bystrica? Poprad? Šieste miesto rozlúštila až šiesta séria nájazdov v Michalovciach, Kanaďan Ully poslal vicemajstra pod Zobor. Nebol prvou voľbou kabíny...

„Spišská pre nás vyzerala najprijateľnejšie, a to aj z našich vzájomných zápasov. Poprad mal krízu, ale uzdravili sa mu hráči. Bude mať kvalitu, je to korčuliarske mužstvo. V útoku vedia zlomiť zápas lídri ako Svitana, Skokan a Bondra. Má dobré presilovky a vie to pekne zahrať dole okolo brány. Poprad nikdy nemal slabý tím. Napriek tomu, že skončil tretí, očakávam veľmi vyrovnanú sériu,“ rozprával Miroslav Pupák a odtajil postupový recept.

„S fanúšikmi sme silnejší, s nimi je atmosféra neporovnateľná. V Poprade nám to vyhovuje, vonku je hrateľný. Play-off je iná súťaž, veľa spraví nervozita, naše nastavenie. Nebude veľa času na opravu chýb, musíme byť ešte pozornejší v obrane. A hrať útočne, rýchlo a do tela. Jednoducho náš moderný hokej,“ pridal 37-ročný bek, rekordér v extraligových štartoch za Nitru (748).

Hrali vo štvrťfinále 2017 Brankár Hartzell 96,61% úsp. zákr., 0,97 g./z., obrancovia Milam 2+2, Meland 0+3, Rais 1+1, Mezei 1+1, Ordzovenský 0+2, Versteeg 0+2, Pupák 0, Korím 0, útočníci Slovák 4+2, Macík 4+1, Blackwater 2+3, Kutálek 0+5, Tvrdoň 1+3, Krištof 2+1, Cope 1+2, H. Ručkay 0+3, Šille 1+1, Bajtek 0+2, Štefanka 1+0, Paukovček 1+0.