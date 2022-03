Stümpel – Laliberté – Buček. Všetci chcú byť Samo

Malí hokejisti si nemusia zapnúť NHL. Vzor majú doma.

Oveľa viac o hokeji nájdete v 6-stranovej prílohe aktuálnych MY Nitrianskych novín tlačenej vďaka našim partnerom: AQUAFLOT, TZB Market, Štefan Nagy - RE/MAX, Titrans, STK Žirany.

Žoldnier! Už je mu aj Nitra dobrá! Divím sa, že ho vzali! Už to nie je Buček, čo bol! Jeho góly nebudem oslavovať!

Článok pokračuje pod video reklamou

Samozvaným internetovým expertom zbytočne prisudzovať relevanciu, ale pre poučenie spravme výnimku: páni, hľadajte v sebe ľudí, až potom (teda nikdy) vševediacich hundrošov. Koho ste v lete ukrižovali, tomu teraz tlieskate na zimáku...

Na Slovensku len za Nitru, povedal predvlani Buček a potom prestúpil do Slovana. Mladícka nerozvážnosť, stane sa, cesty osudu bývajú nevyspytateľné. Bolo mu za to treba hneď stavať šibenicu?

Znie to zvláštne, ale možno mu to aj (trochu) pomohlo. Psychicky zosilnel. Narástlo mu brnenie, cez ktoré do seba nepustí žiadne táraniny. Ctí drinu. Tréningy s Jágrovou olovenou vestou. A prišla odmena – 41-gólová sezóna!

Zo Slovana sa vrátil takpovediac holý a bosý. Bez praxe, po vleklom zranení. Ale v Nitre znovu našiel svoje genius loci. Vziať mu puk je fuška. Keď si ho vedie pred bránu a s hlavou nahor skenuje voľné miesta, všetci vedia, čo sa stane. A aj tak to spraví! Na gól nepotrebuje ani tri a pol strely. Úspešnosť hodná obdivu.

Samuel Buček vyvracia, že je hokejista na jedno (ofenzívne) použitie. Zlepšil bránenie a aj toľko vytýkané korčuľovanie. Škatuľkovanie „iba strelec a nič viac“ už neobstojí.

Chcú sa s ním fotiť deti – a on sa odfotí. Chcú ho lovci autogramov – a on podpíše. Chcú sa s ním zabaviť fanúšikovia – a on spraví rybičku o ľad. Druhý diel „Bučekmánie“ je v plnom prúde. Malí hokejisti si nemusia zapnúť NHL, chodiaci vzor majú doma. Všetci chcú byť Samo.

Chalanisko z Chrenovej mieri na roveň Stümpela (hrdina prvého finále) a Lalibertého (hrdina prvého titulu). Rovnako oslavovaný, rovnako rozdielový.

Bučekova latka z play-off 2019 je vysoko: 18 zápasov, 14 bodov, Zlatá korčuľa pre najužitočnejšieho hráča a striebro Nitry. Dnes je konkurencia väčšia, ale on lepší a tím tiež. Pravda leží na ľade. Prichádza čas majstrov v obore.

A Samo ním je!