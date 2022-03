TZB market patrónom Bučekovej fazóny. Rodinná firma jubiluje

Hviezda Nitry trhá rekordy pod krídlami známej spoločnosti.

Plyn, kúrenie a voda, to je ich hlavná úloha. Všetko začalo v malej garáži vo Ferenitke, dnes sa TZB market pýši západoslovenskou klientelou a dvadsiate narodeniny oslavuje v štýlových priestoroch na Levickej ulici. O poctivej firme letí dobrý chýr, dôkazom sú päťhviezdičkové referencie na Googli.

„Zakladáme si na ľudských vzťahoch so zákazníkmi, aby to nebolo vyslovene iba o biznise. Spolupracujeme s majstrami vo fachu, ponúkame odborný servis ohľadom vody, kúrenia a plynu,“ prezradil Tomáš Gerhát, ktorý vo vedení rodinnej firmy asistuje otcovi Miroslavovi.

Samuel Buček prezentuje produkty TZB Market aj v zaujímavých videách. (zdroj: TZB market)

Nezastavia sa hlavne od septembra do decembra, kedy je vykurovacia sezóna v plnom prúde. Zásobujú viaceré obchodné spoločnosti a odborný prístup ku klientom štartujú už pestrou ponukou na predajni.

TZB market v televíziách obletel celé Slovensko – vždy, keď pred novinárov predstúpi nitriansky bombardér Samuel Buček, do kamier sa usmieva s firemnou šiltovkou a mikinou. Šikovný marketingový ťah!

„S otcom sme blázni do športu a so Samom nebolo ťažké sa dohodnúť. Náhodne sme sa stretli na jednej akcii, podebatovali, slovo dalo slovo. Je akýmsi našim ambasádorom. Chceli sme spropagovať firmu aj inak než billboardmi a sociálnymi sieťami. Viacero ľudí nás kontaktovalo práve preto, že si všimli naše logo na Samovi v telke. Vedeli sme, že to nie je hocijaký hokejista, ale iná liga. A odkedy spolupracujeme, poriadne mu to sype,“ usmieva sa Tomáš Gerhát.

Sídlo TZB Market na Levickej 7 v Nitre. (zdroj: TZB market)

Pod krídlami TZB market je Buček ozaj na nezastavenie: 41 gólov v 50 zápasoch základnej časti je klubovým rekordom Nitry a najlepším počinom hocijakého extraligového hokejistu za posledných 12 rokov.

„Najprv som Sama motivoval stávkou, že spraví päťdesiat bodov, ale vidím, že som ho podcenil. Na play-off musíme vymyslieť niečo ďalšie. S Bučekom sa komunikuje výborne, nemá žiadne hviezdne maniere. Určite mu nestúpne sláva do hlavy,“ vraví Tomáš Gerhát.

S otcom Miroslavom s permanentkami nechýbajú na zápasoch Nitry a tešia sa na play-off. „Určite máme mužstvo na titul! Najlepšie od dôb Tománka a potom Lalibertého. Neveril som, že to klub až takto dobre poskladá. Na kopu dobrých hokejistov sa výborne pozerá, hlavne Holešinský je pán hráč,“ pridal Tomáš Gerhát z TZB market.