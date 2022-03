Nitra vyhrala prvú ligu. Trúfne si na extraligu?

Mužský basketbal pod Zoborom má šancu vrátiť sa medzi slovenskú elitu.

V lete 2017 skončil v Nitre mužský basketbal, po 14 rokoch pôsobenia v extralige. Po ročnej pauze potom zostavili ľudia z mládežníckeho klubu BKM SPU Nitra aj seniorský tím. V aktuálnej sezóne sa mužom Nitry pod vedením trénera Ľubomíra Urbana podarilo vyhrať prvú ligu, nič na tom nezmenila ani včerajšia prehra v poslednom kole v Žiline.

Článok pokračuje pod video reklamou

Posledný tím z SBL a prvé tri mužstvá z prvej ligy (Prievidza, Nitra, Žilina, Levice B) v najbližších týždňoch odohrajú baráž o postup, resp. udržanie sa v SBL.

„Teší nás, že po pauze sa nám podarilo znova naštartovať mužský basketbal v Nitre. V mančafte máme aj štyri opory z minulosti na čele s Milanom Žiakom, ktorí nám pomáhajú na záver kariéry. Nie je ľahké vyhrať ani prvú ligu a stálo nás to nemálo úsilia,“ hovorí Jozef Mečiar, prezident klubu.

Favoritom baráže je Prievidza. Ak by aj Nitrania neobsadili prvé miesto, na extraligu by zrejme mohli pomýšľať, pretože v najvyššej súťaži je len 8 klubov.

„Ideme krok po kroku. Ak si vybojujeme právo postupu, budeme zvažovať účasť v SBL. S extraligou máme skúsenosti. Sme si vedomí, že finančne je oveľa náročnejšia ako prvá liga, bolo by treba aj výrazne posilniť káder. Stále rokujeme, hľadáme podporu od sponzorov i od mesta. Chceme hovoriť aj s ľuďmi, ktorí tu v minulosti robili basketbal. Ak do toho pôjdeme, tak s vedomím, že zostavíme slušné mužstvo a budeme mať sezónu vykrytú. Máme tu šikovných odchovancov, mládežníckych reprezentantov, ku ktorým by bolo treba priniesť skúsených hráčov. Určite nebudeme robiť extraligu za tú cenu, aby sme niekomu zostali dlžní. Definitívne rozhodnutie v klube zatiaľ nepadlo. Aktuálne pozývame fanúšikov, aby nás prišli podporiť v barážových zápasoch,“ doplnil Jozef Mečiar, nestor nitrianskeho basketbalu.

Baráž odštartujú Nitrania už v sobotu 26. marca na palubovke favorizovanej Prievidze.

I. liga muži - výsledok posledného kola zo včera: Žilina - BKM SPU Nitra 88:78 (41:42). BKM: Vojtek 18, M. Foltín 14, Žiak 14, Dobrotka 10, Stojanov 8, Valach 8, Kobulnický 6, L. Foltín, Linder, A. Šimko.

Vyžrebovanie baráže

1. kolo

23. 3. Prievidza - Levice B

1. 5. Žilina - Nitra

2. kolo

24. 4. Levice B - Nitra

9. 4. Prievidza - Žilina

3. kolo

27. 3. Žilina - Levice B

3. 4. Nitra - Prievidza

4. kolo

29. 3. Levice B - Prievidza

8. 5. Nitra - Žilina

5. kolo

10. 4. Nitra - Levice B

10. 4. Žilina - Prievidza

6. kolo

26. 3. Prievidza - Nitra

3. 4. Levice B - Žilina