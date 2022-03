Iniciatíva vznikla v New Yorku.

NITRA. V autobusoch MHD dnes naživo znela Bachova hudba. Hrali ju členovia Nitrianskeho komorného orchestra ZOE. Spolu s dopravcom sa zapojili do medzinárodnej akcie Bach in the Subways.

Iniciatíva vznikla v roku 2010 v newyorskom metre ako oslava výročia narodenia Johanna Sebastiana Bacha. Postupne sa zapojili hudobníci z celého sveta, ktorí hrávajú aj vo vozidlách verejnej dopravy a na staniciach.