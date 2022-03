Nitra má majsterku Európy v boxe!

Zlato na šampionáte do 22 rokov vybojovala študentka UKF, možno budúca učiteľka.

Nitrianska boxerka Mirka Jedináková vybojovala na ME do 22 rokov v chorvátskom Poreči zlatú medailu v kategórii do 63 kg! Fantastický úspech slovenského boxu podčiarkuje ešte striebro Nicole Ďuríkovej (48 kg) a bronz Josepha Kostúra (92 kg).

V chorvátskom prímorskom meste Poreč prebiehali od 11. do 23. marca majstrovstvá Európy v boxe do 22 rokov, kde sa prišlo o cenné kovy pobiť 319 boxerov z 39 krajín. Výpravu Slovenska na šampionáte viedol tréner Pavol Hlavačka. Jeho šestica reprezentantov vybojovala dovedna 10 víťazstiev a s bilanciou zlato – striebro – bronz zaknihovala jedno z najúspešnejších vrcholných podujatí pre slovenský box v ére samostatnosti.

Najmladšími účastníkmi v slovenskej výprave boli ešte len 19-roční boxeri BC Stavbár Nitra Adolf Staněk (67 kg) a Miroslav Herceg (63,5 kg), ktorí minulý rok reprezentovali ešte v kategórii juniorov. „Obaja si nomináciu na svoje prvé vrcholné seniorské podujatie zaslúžili a som veľmi rád, že výkonmi na toto podujatie zapadli. Staněk síce prehral hneď úvodný zápas s veľmi silným Ukrajincom Mychaluškom, ale s jeho výkonom som bol maximálne spokojný. Herceg sa predviedol tiež výborne, v úvodnom zápase zdolal Nóra Kazemiho a v osemfinále napriek prehre zviedol skvelý súboj so skúsenejším Švédom Bromanom,“ pochválil nitrianske talenty tréner Pavol Hlavačka.

Za menej skúseného sa dá považovať aj Joseph Kostúr (92 kg), pre ktorého to bolo vo veku 22 rokov prvé veľké medzinárodné podujatie. Odchovanec PK Zvolen, ktorý v lige RBC hosťuje za BC Stavbár Nitra, sa stal príjemným prekvapením šampionátu a vybojoval cenný bronz. V osemfinále zdolal Litovca Voisnarovica, vo štvrťfinálovom súboji o medailu Moldavca Razmeritu a veľa k výhre mu nechýbalo ani v semifinále, kde tesne na body podľahol Talianovi Lizzimu.

Štvrtým mužským zástupcom bol zlatomoravecký Lukáš Fernéza (75 kg), ktorý v konečnom poradí vybojoval 5. miesto. Jeden z našich najskúsenejších reprezentantov prešiel cez 1. kolo voľným žrebom, v osemfinále zdolal Izraelčana Ilyushonoka, no vo štvrťfinálovom súboji mal smolu, že o medailu bojoval s domácou hviezdou a neskorším víťazom Chorvátom Veočičom. V tesnom súboji sa rozhodcovia bodovo prikláňali k domácemu, a tak Fernéza ostal pred bránami semifinále.

Tie však neostali zavreté pre obe slovenské dievčatá – Nicole Ďuríkovú (48 kg) a Mirku Jedinákovú (63 kg). Bratislavčanka Ďuríková v Poreči zažila životný šampionát a po minuloročnom 5. mieste konečne dosiahla až na medailu, keď po výhrach nad reprezentantkami Írska, Španielska a Ukrajiny ju zastavila až vo finále Turkyňa Eriva Barut.

Medailistky medzi ženami do 63 kg: Ozer (Tur.), Jedináková (SR), Bulhan (Fín.), Tommasone (Tal.). (zdroj: ah)

Mirka Jedináková, 22-ročná boxerka BC Stavbár Nitra a členka Športového centra polície, cestovala do Poreču už ako dvojnásobná bronzová medailistka z európskych šampionátov do 22 rokov, ambície pred šampionátom však brzdil tréner Pavol Hlavačka. „Na Mirku sme nerobili žiadny tlak, veď ešte nedávno sme zvažovali, či do Poreču vôbec pocestuje, nakoľko ju vo februári na dva týždne vyradil z tréningu covid. Pri posledných sparingoch pred odchodom som však konečne videl, že je výkonnostne späť a má na to, aby opäť niečo dosiahla. Štvormesačná príprava nám priniesla očakávaný efekt v ten pravý čas.“

Nakoniec dosiahla až na samotný vrchol, keď cez osemfinále prešla voľným žrebom, vo štvrťfinále vybodovala 5:0 na body Nemku Ganglbauer, v semifinále nedala šancu Talianke Tommasone, ktorú ukončila v 2. kolo r.s.c. (technické k.o.) a vo finále opäť 5:0 na body zdolala Turkyňu Gizem Ozer. Vybojovala tak pre Slovensko už tretiu medailu na ME do 22 rokov a prvýkrát v histórii slovenského boxu tú najcennejšiu v tejto kategórii.