Lekárky a sestry sú vinné z usmrtenia trojročného Sebastiána

Obe lekárky trvajú na svojej nevine.

NITRA. Okresný súd dnes vyniesol rozsudok nad dvomi lekárkami (Silvia L., Silvia M.) a zdravotnými sestrami (Marianna H. a Ingrid S.). Uznal ich vinnými zo smrti trojročného Sebastiána z Nitry.

Mama Dominika sa po vyjdení zo súdnej siene rozplakala. Hoci jej synovi už život nič nevráti, cítila úľavu.

"Som vďačná za to, že sa podarilo dokázať vinu obžalovaným. Veľmi veľa to pre mňa znamená, lebo po celý čas, odkedy Sebinko zomrel, som bojovala za to, aby sa dokázalo, že mu to niekto spôsobil," povedala Dominika Sebinková.

Dominika (v strede) s manželom a mamou po vynesení rozsudku. (zdroj: mh)

Chlapček zomrel pred piatimi rokmi na edém mozgu. V nitrianskej nemocnici bol hospitalizovaný len šestnásť hodín, počas ktorých sa jeho stav zhoršil.

Dieťa ležalo na jednotke intenzívnej starostlivosti, diagnostikovali mu cukrovku s prítomnosťou ketoacidózy.