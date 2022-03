V Šali sa tešili Michalovce (+FOTO)

Hráčky Dusla neprerušili sériu neúspechov s tradičným rivalom.

Slovenský majster (so 7 legionárkami v zostave) v Šali potvrdil rolu favorita. Domáci tím sa nenachádza v optimálnej zdravotnej situácii, a o to ťažšie vzdoroval favoritovi. Michalovce viedli v prvom polčase už o 8 gólov, do kabín sa však išlo za stavu 9:15.

Po góloch Tulipánovej sa Duslo priblížilo na 16:21, ale hostky odpovedali miniúsekom 5:1 a bolo o všetkom rozhodnuté.

Ďalej v článku nájdete vyjadrenie trénera Petra Pčolu - o príčinách prehry. * prinášame info, kto chýbal v tíme Šale * a vyjadrenie z domáceho tábora na margo zvoleného času televízneho zápasu - v stredu o 16.30 h.

HK Slovan Duslo Šaľa - MŠK Iuventa Michalovce 22:31 (9:15)

DUSLO: Furgaláková, Voržáčková - Varjassiová 4, Pócsíková 4/1, D. Vargová 3, Zlatinská 3, Ščípová 2, Tulipánová 2, Ušiaková 2, Ratvajská 2, Königová, Matušincová, Pálová.

Iuventa (najviac gólov): Trúnková 6, Godećová 6/2, Rebičová 5. Rozhodovali Mandák, Rudinský, pok. hody: 1/1 - 3/2, vylúčené: 2:1.

Peter Pčola, tréner: