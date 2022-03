Bežci vítali jar v Topoľčiankach, prvý v cieli bol najmladší

Organizátorov najviac potešila mimoriadne početná účasť v detských kategóriách.

Beh oslobodenia Topoľčianok sú najstaršie preteky v regióne. Ich tradičný termín je v závere marca, posledné dva roky sa však pre pandemické opatrenia bežalo v lete a bez detských kategórií.

Organizačný výbor pod vedením Ladislava Šustáka a Jozefa Baráta pripravil na sobotu 26. marca 48. ročník už v klasickom šate. V hlavných kategóriách (na 5 a 10 km) sa zapojilo viac bežcov ako vlani (presne 245) a najviac potešila početná účasť detí – v 10 kategóriách ich súťažilo až 171!

Priestor pred zámkom, kde trávil čas aj T.G. Masaryk, sa zmenil na bežecké mravenisko. Trať zviedla účastníkov cez mierne zvlnené chodníčky v zámockom parku a lesoparku.

S jej nástrahami sa najlepšie vysporiadal najmladší účastník hlavného behu, iba 19-ročný maturant z Lazov pod Makytou Michal Staník, inak niekoľkonásobný juniorský majster SR a reprezentant krajiny. Ďalšími víťazmi v hlavných kategóriách boli Katarína Gundová z Kamenca p/Vt., Martin Turček z Krásna a Zdenka Hezká z Tešedíkova. Tá dokonca znova odbehla obe trate, 5 aj 10 km!

Všetci medailisti si z rúk starostu obce Juraja Meska odniesli vecné ceny, traja najlepší v absolútnom poradí aj finančnú hotovosť.

Bežecká komunita sa opäť stretla po dlhšom čase, a to v príjemnom počasí. Víťazmi sa stali všetci, ktorí nezostali doma a vyhrali sami nad sebou.

Veľkú fotogalériunájdete tu.

Hlasy víťazov

Zdenka Hezká: „Beh v Topoľčiankach sú moje najobľúbenejšie preteky. Je tu pekné prostredie, krásny park, plno priateľov, veľa účastníkov. Päťka sa mi bežala veľmi dobre, na 10-ke som sa trochu vytrápila. Dúfam, že tento rok zažijem ešte veľa takýchto pretekov. Desinku som brala skôr ako tréning, druhé miesto som nečakala. Oslávime to na rodinnom obede.“

Michal Staník: „Prišiel som si to dnes užiť. Chcel som vyhrať, veď o to ide na pretekoch (smiech). Vedel som, že tu budú kvalitní súperi, hlavne Marek Lenčéš. Bolo parádne počasie, dalo sa ísť rýchlo. Podarilo sa mi od začiatku im trochu odskočiť, v druhom kole som ešte zrýchlil, takže som veľmi spokojný. Vlani som tu bol druhý za Marekom, teraz sme si to vymenili.“

Bežali aj traja bývalí prvoligoví futbalisti - Andrej Ivančík, Ján Čirik a Roman Čejtei. Druhý zľava autor článku Martin Kilian.

Z výsledkov vyberáme

10 km

Muži do 39 r.: 1. Michal Staník (BK Lysá pod Makytou) 34:56, 2. Marek Lenčéš (ŠKP Bratislava) 36:43, 3. Matúš Kompas (ŠK ŠOG Nitra) 38:15.

Muži 40-49 r.: 1. Rastislav Kalina (MK Rajec) 39:06, 2. Jozef Čurlej (BK Furča Košice) 40:30, 3. Milan Maľa (ŠK N. Dedina) 41:56.

Muži 50-59 r.: 1. Ivan Liptay (Nitra) 46:22, 2. Henrich Pršek (AK Bojničky) 47:09, 3. Milan Havetta (Zl. Moravce) 48:35.

Muži od 60 r.: 1. Ivan Haspra (BK Pyxida) 44:09, 2. Ján Pobuda (Vozokany) 47:30, 3. Igor Melicherčík (Mochovce) 54:44.

Ženy do 34 r.: 1. Katarína Gundová (Kamenec p/Vt.) 46:02, 2. Veronika Páleníková (Topoľčianky) 47:49, 3. Katarína Balážová 49:19.

Ženy 35-49 r.: 1. Andrea Belzarová (Šaľa) 46:16, 2. Zdenka Hezká (AO Šaľa) 46:59, 3. Dana Kozárová (Nitra) 51:25.

Ženy od 50 r.: 1. Eva Simonicsová (Nesvady) 1:01:17.

5 km

Muži: 1. Martin Turček (Beh cez Plešovicu) 18:59, 2. Aaron Belmenen (Topoľčianky) 19:37, 3. Štefan Mika 20:13.

Ďalej v článku nájdete poradie v 10 detských kategóriách - v každej troch najlepších, takže spolu 30 mien mladých bežcov a bežkýň.

Ženy: 1. Zdenka Hezká (AO Šaľa) 22:12, 2. Gabriela Poliaková 22:37, 3. Angelika Striešková (Húrky ZM) 23:53.

Dorastenci: 1. Adam Chren (OCR Panex tím) 20:23, 2. Daniel Belmenen (Topoľčianky) 22:06, 3. Samuel Šluch (Qscert) 22:39.

Dorastenky: 1. Emma Benčatová (DAK Tlmače) 30:29, 2. Hana Vargová (Ladice) 32:41, 3. Viktória Drienovská (Topoľčianky) 36:40.

Detské behy