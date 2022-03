Zlomili finálovú kliatbu. Líderka odhalila, čo pomohlo

Volejbalistky UKF Nitra sú prvými známymi účastníčkami finále extraligy.

Volejbalistky UKF Nitra sa v sobotu večer v Novom Meste n/V. tešili z postupu do finále extraligy. (Zdroj: vk)

Po prvýkrát v histórii sa nitrianske volejbalistky prebojovali do boja o zlato v domácej lige. Po zisku Slovenského pohára boli v sérii s Novým Mestom favoritom, ale v prvých dvoch dueloch sa trápili. Ešte pred týždňom to vyzeralo, že postup do finále bude riadna fuška.

„A veru aj bola. Nové Mesto sa na nás výborne pripravilo. Nemali čo stratiť, my sme boli favoriti. Som rada, že sme úlohu potvrdili. Vedeli sme, že štvrtý zápas nebude jednoduchý, doma hrá Nové Mesto lepšie, má podporu fanúšikov. My sme však piaty zápas série už hrať nechceli. Som rada, že sme to zvládli a dokázali sme otočiť aj posledný set,“ kvitovala opora UKF Romana Hudecová.

Ďalej sa v článku dočítate: * čím bol zaujímavý záver tretieho setu * ktorú mladú spoluhráčku Romana pochválila za posledné dva zápasy * prečo posledné duely podľa nej lákajú väčšiu divácku kulisu * aký motivačný ťah pomohol hráčkam UKF, keď bolo v sérii 1:1, a na čo pri tom potrebovali papieriky * ako vníma Romana svoju úlohu v tíme a ako chce zakončiť sezónu * kedy sa začne finálová séria * a ešte viac