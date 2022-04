Keď Nitra mala nôž na krku: Päť pamätných triumfov

Ak corgoni v sobotu nevyhrajú v Poprade, nečakane rýchlo končia sezónu. Ožívajú spomienky na veľké play-off víťazstvá z minulosti.

Vľavo radosť fanúšikov Nitry vo Zvolene po postupe do finále 2019, vpravo rozradostený Andrej Kollár po víťaznom siedmom štvrťfinále so Skalicou (2016). (Zdroj: Adam Ferenc; SITA - Martin Havran)

Blackout. Nitra sa akoby nedostavila na tretiu tretinu, inkasovala trikrát za 164 sekúnd. A vybila si frustráciu z prehry 3:4, rozhodcov a popradských provokácií.

Pískali zle? Áno, obojstranne, ale presilovkovému gólu akoby predchádzalo simulovanie ustreleného Petráša. A možno „filmoval“ aj Tomek v závere po kontakte s Bučekom, keď favorit pre oslabenie stratil šancu záverečného tlaku.

Článok pokračuje pod video reklamou

POHĽAD TRÉNERA

POHĽAD TRÉNERA Aj skúsení hráči pôsobili nervózne. A čo rozhodilo Nemca? (hodnotenie Stavjaňu) Čítajte

Nitrania si však správne v prvom rade zametajú pred vlastným prahom. Do zrkadla sa musia pozrieť všetci – a nielen hráči. Zápasové kolapsy sa opakujú. Minule premrhali vedenie 1:0 i 2:1, teraz 3:1. Poprad mohli dvakrát v rade knokautovať, no dvakrát ho postavili na nohy. Prvá lajna s fantastickým Bučekom všetko nespasí, ostatné musia pridať a obrana tiež. Skvele pripravení kamzíci trescú favorita za každú chybičku. A v sobotu mu nečakane môžu ukončiť sezónu.

„V Poprade roztrháme ľad,“ hlási pred sobotným šiestym zápasom série Samuel Buček.

REKORDÉR VELÍ K OBRATU

REKORDÉR VELÍ K OBRATU Buček: Zlyhali sme. Teraz roztrháme ľad! Čítajte

A osemmedailové dejiny Nitry skutočne poznajú príbehy, keď aj s nožom na krku (hrozby konca sezóny) predviedla veľké víťazstvo.

SIEDMY ZÁPAS VO ZVOLENE (semifinále 2019): Domáci s nabitým kádrom. Corgoni zmorení zraneniami. Ale aj energicky nabudení po obrovskom potlesku v stoji, ktorý im napriek domácej prehre v predošlom zápase vystrojila aréna. Cez 5-tisíc divákov videlo tri žŕdky Zvolena a 45 zákrokov Šimbocha. Kerbashian, Korím, Scheidl a Buček skórovali (4:1) a Nitra si užila pamätnú ďakovačku s preplneným sektorom.

ŠIESTY ZÁPAS VO ZVOLENE (semifinále 2016): Všetko začal šikovný teč Bajteka po strele Podhradského. Karty rozdala Nitra. Relatívne rýchlo viedla 4:0. „Štyridsať minút sme domácich do ničoho nepustili,“ odfukoval si Henrich Ručkay po triumfe 5:2. Aj jeho, Podhradského, Kutálkov a Štefankov gól pokazili Zvolenu hotovú rozprávku: oslavovať doma postup do finále s Banskou Bystricou.

Neskrotná eufória Nitranov po víťaznom siedmom semifinále vo Zvolene (2019). (zdroj: Adam Ferenc)

SIEDMY ZÁPAS SO ZVOLENOM (semifinále 2016): Vonku odvrátili mečbal a doma Zvolen odpálili. Debakel 4:0 dôsledným napádaním zahájil Kutálek, nasledovali trefy Lalibertého, Becu a Štefanku, ktorý po postupe do finále v šatni dirigoval podpisovú akciu s deťmi. „Lepší tím prehral sériu,“ vravel zdolaný zvolenský tréner Podkonický. Nitra si zakričala pred plným domom a vo finále s Banskou Bystricou siahla po prvom i zatiaľ poslednom titule.

ŠIESTY ZÁPAS S KOŠICAMI (finále 2014): Éra Tománka a Stümpela. Prvé finále. Supervýjazdy do Košíc. Favorit mohol Stavjaňovu ekipu v sérii zarezať na 4:2, namiesto toho Stümpel, Milo a Segľa výhrou 3:1 vymysleli drámu do siedmeho zápasu. „Aréna skoro spadla,“ písali onlajny.eu po poisťovacom góle.

V štvrťfinále 2006 corgoni ďakovali fanúšikom za podporu rybičkami o ľad. (zdroj: SITA - Martin Havran)

SIEDMY ZÁPAS SO SKALICOU (štvrťfinále 2006): Králi základnej časti sa s ôsmou Skalicou v prvom kole play-off lopotili až do poslednej chvíle. Na góly Jozefa a Miroslava Kováčikovcov nadviazal Čech Musil a v Nitre vypukla radosť z postupu do semifinále i prvej medaily v dejinách. Boli to časy, keď sa v údaji o návšteve ešte dalo napísať 5-tisíc divákov...