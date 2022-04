Teplo zdraželo. Nitrianski poslanci chcú, aby obyvatelia dostali príspevok, no nie všetci

Návrh je formulovaný nešťastne, pripustili to aj predkladatelia. Píše sa v ňom, že peniaze „sa vyčlenia pre všetkých obyvateľov mesta Nitra“.

NITRA. Prednosta radnice Martin Horák má pripraviť rozpočtové opatrenie na takmer 770-tisíc eur. Majú sa použiť pre obyvateľov na čiastočné zmiernenie dopadov nárastu ceny tepla a teplej vody.

Uznesenie schválilo tesnou väčšinou marcové zastupiteľstvo. Primátor Marek Hattas ho už podpísal.

Návrh predložili Miloš Dovičovič a Ján Greššo. Štefan Štefek doň doplnil, že obyvatelia musia mať trvalý pobyt v Nitre.

Návrh je formulovaný nešťastne, pripustili to aj predkladatelia. Píše sa v ňom, že peniaze „sa vyčlenia pre všetkých obyvateľov mesta Nitra“, pritom sami poslanci tvrdia, že to nechcú.

Mysleli to inak

V dôvodovej správe materiálu je uvedené, že poslanci navrhujú vyčleniť z rozpočtu sumu 10 eur „na každého obyvateľa s trvalým pobytom v meste Nitra, t. j. 769 320 eur“.

Návrh sa preto stal predmetom kritiky najmä poslancov z klubu Tím Hattas. Jednorazový príspevok desať eur pre každého Nitrana by totiž znamenal 83 centov na mesiac. Zaťažilo by to rozpočet a efekt by nebol prakticky žiadny.

Miloš Dovičovič ale hovorí, že to tak nebolo myslené. Počet obyvateľov (76 932) vynásobili číslom desať len z dôvodu, aby dospeli k celkovej sume.