Súkromná základná škola UNES – TP Nitra

Súkromná základná škola United Nations Elementary School je zameraná na poskytovanie primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov.

Sme jediná škola v Nitrianskom kraji, ktorá umožňuje vzdelávanie podľa medzinárodných štandardov Cambridge University akceptované na celom svete.

Naša škola ponúka profesionálny, ale zároveň partnerský a láskavý prístup k deťom, ochotu uplatňovať nové postupy v práci so žiakmi. Maximálny počet detí v triede je 16. Vytvárame priateľskú, príjemnú a rodinnú atmosféru, deti sa cítia bezpečne a radi trávia čas v škole. Škola využíva služby zahraničných lektorov, ktorí sa spolupodieľajú v procese dvojjazyčného vyučovania.

Naši žiaci sa uplatnia na všetkých druhoch stredných škôl nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Ponuka a aktivity školy

Škola ponúka medzinárodný program Cambridge University v predmetoch anglický jazyk, matematika a prírodné vedy (osvedčenie Cambridgeskej univerzity o dosiahnutých výsledkoch, monitorujeme ich progres a porovnanie s medzinárodným priemerom), moderné vyučovanie slovensko-anglicky v spolupráci so zahraničnými lektormi, vyučovanie španielskeho jazyka so zahraničnými lektormi od 1. ročníka, konverzácia v anglickom a španielskom jazyku so zahraničnými lektormi, kvalifikovaný pedagogický zbor, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a logopéda, uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní, individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní, kurz slovenského jazyka pre cudzincov, online vyučovanie s podporou vzdelávacích a komunikačných platforiem (Zoom, Edupage) počas dištančného vzdelávania. Ďalej realizujeme medzinárodné vzdelávacie projekty – program Erasmus (rozvoj medzikultúrneho porozumenia, aj výmenné pobyty). Máme štatút Zelenej školy – rozvoj environmentálnej výchovy.

Dosahujeme výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 v porovnaní s celoslovenským priemerom, výborné výsledky žiakov v medzinárodnej olympiáde z anglického jazyka (HIPPO).

Využívame aplikáciu EduPage, elektronickú žiacku knižku. Učebne a triedy sú vybavené IKT technikou (PC, interaktívne tabule), k dispozícii je multifunkčné laboratórium pre vyučovanie biológie, chémie, fyziky, dielňa, školská knižnica, divadielko, tiež pohybové štúdio, multifunkčné ihrisko, workoutové ihrisko.

V škole sa nachádza školská výdajná jedáleň, kde je objednávanie stravy online. Uplatňujeme kultúru funkčného stravovania v spolupráci s expertom na optimálnu výživu.

Pre žiakov zabezpečujeme učebnice, pracovné zošity, cudzojazyčné učebnice, poistenie žiakov.

V školskom klub detí je ranná a popoludňajšia prevádzka, žiaci si môžu voliť z krúžkov. Počas letných prázdnin organizujeme letný tábor aj so zahraničnými lektormi.

Pre rodičov budúcich prvákov

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 v Súkromnej základnej škole United Nations Elementary School sa uskutoční 8. apríla. Na zápis je potrebné priniesť rodný list budúceho prváka a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Ponúkame možnosť prihlásiť dieťa aj prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.unes.sk (Prijímacie skúšky).

Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka.