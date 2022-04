Tisíc lístkov zmizlo za polhodinu, spadne zimák? Vyhráme, cez to nejde vlak, znie z Nitry

Nemám hráčom čo vytknúť, vravel Milo po triumfe 5:1 v Poprade.

Séria s veľkým S! Štyridsaťjeden gólov, samé obraty, krásne kombinácie, hokej a play-off škriepky v pravom slova zmysle. Štvrťfinále rozlúskne až siedmy zápas, lebo Nitra včera vygumovala Poprad 5:1.

Popri hetriku Baláža sa hovorilo aj o roztržke Hrnku s Petrášom, Bajteka so Skokanom alebo prekáračke na tribúnach.

Štyri plusky štvrtej lajny

Poprad po troch rokoch hlásil vypredané, chcel oslavovať postup do semifinále so Slovanom, ale Nitra mu takmer nič nedovolila. Vyrukovala oveľa defenzívnejšie než obvykle, vyrážala do smrtiacich brejkov a skórovala z každej piatej strely! Žiaden kolaps a strata vedenia sa už nedostavili. Pridala v agresivite a kamzíkov porazila aj ich vlastnými zbraňami.

Baláž z uhla (0:1), po skvelom pase Švarného (1:4) a akcie Tvrdoňa s Holešinským (1:5), Hrnka v úniku v oslabení (0:2) a Nemec silou vôle (1:3) potvrdili Bučekove slová po štvrtkovej prehre a roztrhali ľad. Domáci znižovali trefou Bjalončíka po strate Vitaloša.

Prvá lajna s rekordérom konečne nebola na všetko sama. Zahviezdil štvrtý útok – Bajtek i Baláž zapísali +4. A obrane prospel návrat Raskoba, písaného ako siedmeho obrancu, ktorý však v realite väčšinou hral so Švarným, majiteľom troch plusiek. Rozdiel oproti domácim Hudecovi a Arnielovi (-4).

Honzík: Vyhráme, cez to nejde vlak

Tréner Stavjaňa prekvapilo podržal v bráne Davida Honzíka. Odvďačil sa 96-percentnou úspešnosťou zákrokov. A ľadovým pokojom v občasných šanciach domácich.

„V defenzíve sme to zvládli skvele. Treťou tretinou z predošlého zápasu sme sa snáď už konečne poučili. To sa už nikdy nesmie stať. Pocit z víťazstva si musíme vziať do siedmeho zápasu. Doma vyhráme, cez to nejde vlak,“ hodnotil český gólman novinárom a kotol zatiaľ vykrikoval jeho meno.