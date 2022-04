Ako premiérovo padol Klasov: Kolíňany šli na 120 percent (+70 fotiek)

Boli sme lepší v oboch polčasoch, vravel tréner víťazov Peter Drahoš.

Séria Klasova bez prehry v 6. lige skončila na 23 zápasoch v rade (!), so zaslúženými víťazmi z Kolíňan sa radovali aj starosta Róbert Balkó a šéf klubu Norbert "Tuko" Varga. (Zdroj: Martin Kilian ml.)

Robte futbal tak, aby o vašej prehre rozprávala celá oblasť: to teraz platí pre Klasov. Šiestoligový dream team prehral prvýkrát v sezóne a dokopy po úctyhodných 23 zápasoch. Výborne pripravené Kolíňany bombou k žrdi a chutným lobom potiahol Andrej Gregora.

„Teší ma, že sme ako partia hodili za hlavu sklamanie a krutú prehru na Chrenovej. Povedali sme si, že musíme hrať nie na sto, ale stodvadsať percent. A tak to aj bolo. Ďakujem všetkým hráčom, na ihrisku nechali srdce, ťahali za jeden povraz. Boli sme lepší v oboch polčasoch,“ hodnotil Peter Drahoš, tréner Kolíňan.

„V tíme máme zdravotné problémy, pred zápasom by som bral aj remízu. Podľa priebehu by mu zrejme svedčala viac. Bol to férový duel. Kolíňany chceli vyhrať o pár percent viac, gratulujem im. Našim cieľom zostáva vyhrať ligu i Campri Cup,“ hovoril Marek Kostoláni, hrajúci kouč Klasova.