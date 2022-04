Nitrianskeho Lenina presťahujú. Na mieste, kde stojí, budú byty

Mesto hľadá firmu, ktorá sochu v nadživotnej veľkosti prevezie. Zrejme bude treba obmedziť dopravu.

NITRA. Sochu Lenina čaká v blízkej dobe sťahovanie. Potvrdili nám to na radnici, ktorej umelecké dielo patrí.

„Bolo by vhodné, aby to bolo čím skôr, ideálne, ak by to mohla byť otázka skôr dní ako týždňov,“ povedal hovorca Tomáš Holúbek.

Reštaurátor odporúča, aby Lenina na nové miesto previezli „v stoji“. Je pravdepodobné, že si to vyžiada dopravné obmedzenia.

„Detaily ešte nepoznáme, pretože momentálne riešime firmu s príslušnou technikou, ktorá by sochu dokázala previezť,“ povedal Holúbek.

V opustenom areáli

Bronzový Lenin v nadživotnej veľkosti stojí už niekoľko rokov v areáli na Tehelnej ulici, kde kedysi sídlili mestské služby. Aktuálne je prázdny, onedlho tam začnú stavať bytové domy. To je dôvod, prečo musia sochu presunúť inam.

„Postupujú sa práva a povinnosti z mesta na spoločnosť Dynamik, ktorá bude staviteľom. Do 10. apríla majú byť dotiahnuté právne náležitosti. Po podpise zmluvy spoločnosť do 120 dní strhne staré haly a ďalšie objekty v areáli na Tehelnej,“ upresnil hovorca.

Predpokladaný začiatok výstavby nájomných bytov je v lete, potrvá 24 mesiacov.

Dali vyrobiť podstavec

O sťahovaní vodcu proletariátu sa hovorí už od roku 2016. Jeho novým dočasným sídlom bude areál Nitrianskych komunálnych služieb na Nábreží mládeže.