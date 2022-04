Aprílový beh mal silvestrovskú príchuť (+FOTO, VIDEO)

Náročné preteky so stúpaním na Pyramídu absolvovalo viac ako sto účastníkov.

Zoborský silvestrovský beh prof. Ladislava Korčeka sa každoročne koná v posledný deň roka. Po jednom zrušenom ročníku bol ten ďalší preložený na prvú aprílovú nedeľu.

S trochou nadsadenia: organizátorom sa podarilo preložiť nielen termín behu, ale aj počasie! Cez víkend bolo len pár stupňov nad nulou a na trati sa objavilo aj trochu čerstvého snehu.

Krásnu akciu, ktorú diriguje Milan Vinco Částa s partiou z neziskovej organizácie Čakanka, si nenechala ujsť tradičná bežecká komunita, aj keď studené počasie zrejme preriedilo štartovú listinu.

Účastníci súperili na novej trati. Cieľ už nebol na Pyramíde, ale pri liečebnom ústave, odkiaľ sa aj štartovalo. Pred výstrelom prišiel akciu pozdraviť aj primátor Marek Hattas.

Bežcov najskôr mohlo „zadrieť“ náročné stúpanie, kde museli tí menej trénovaní prepnúť do módu „rýchla chôdza“ a po otočke pri Miléniovom pamätníku sa vydali na technicky náročný zbeh po kamenistej trati.

Bleskový stredoškolák

Najrýchlejšia dvojica v cieli stanovila základné rekordy novej trate. S 1,5-minútovým náskokom bol dolu prvý mladučký Erik Novák z Ivanky.

Na pretekoch bol len druhýkrát. „Počasie vyšlo podľa mňa na jednotku, až na trochu nepríjemný a studený vietor. Bežalo sa mi veľmi dobre. Pri Troch duboch som mal trochu krízu, ale po zdolaní Pyramídy to už išlo dolu kopcom. Turisti pri trati mi povzbudzovaním dodávali silu,“ pochvaľoval si 18-ročný atlét AC Stavbár Nitra, ktorý pod vedením trénera Jána Tótha získal už dva tituly majstra Slovenska v doraste.

„Môj tréner dodnes drží 40-ročné rekordy na 5 a 10 km v Nitre. Pán Tóth mal tradíciu každý rok na Silvestra vybehnúť na Zobor a budem veľmi rád, ak v tejto tradícii budem môcť pokračovať,“ doplnil tretiak na SPŠ stavebnej v Nitre.

Náročná trať bola výzvou

Veľký obdiv patrí všetkým ženám, ktoré zvládli náročnú trať ZSB. Veni, vidi, vici, môže si povedať Prievidžanka Simona Hudoková, ktorá pri svojej premiére na Zobori dominovala.

„Veľmi rada behávam v lesoch so stúpaniami, tak som neváhala a spojila som prijemne s užitočným. Neďaleko od Nitry bývajú moji starí rodičia, tak som ich cestou navštívila,“ prezradila sympatická bežkyňa, ktorá má už na svojom konte krásne úspechy. Napríklad triumfovala na ME a MS v Spartan Race, darí sa jej aj v horských maratónoch (týždeň dozadu vyhrala na Pohronskom Inovci).

„Som veľký fanatik do behu, hlavne v lese. Je to pre mňa veľmi oslobodzujúci pocit - len ja a les, keďže pracujem v kancelárii. Bežalo sa mi skvele. Zbeh bol technicky náročný pre kamene, a práve to milujem. Čím náročnejšia trať, tým väčšia výzva. Atmosféra na pretekoch bola naozaj super a určite prídem aj o rok. Najväčší úspech nie je pre mňa stupeň víťazov, ale to, že to neustále robím s radosťou, pokorou a vždy dobehnem v zdraví do cieľa. Cesta je cieľ a úspešní sú všetci, čo to nevzdajú,“ dodala s úsmevom Simona Hudoková.

Z výsledkov vyberáme:

Dorastenci: 1. Peter Biely 26:49.

Juniori: 1. Erik Novák 24:00, 2. Timur Sauer 28:24.

Muži do 35 rokov: 1. Matej Páleník 25:27, 2. Filip Benďák 27:00, 3. Tomáš Smolárik 28:34.

Muži nad 35 r.: 1. Tomáš Peterka 28:58, 2. Lukáš Kochan 29:10, 3. Jozef Trsťan 29:50.

Muži nad 40 r.: 1. Jozef Čurlej 26:47, 2. Ivan Urcikán 27:39, 3. Tomáš Šiller 29:43.

Muži nad 45 r.: 1. Pavol Biely 27:20, 2. Andrej Petrovics 28:11, 3. Vincent Sýkora 28:26.

Muži nad 50 r.: 1. Michal Lengyel 28:04, 2. Jaroslav Baťo 31:02, 3. Mario Olach 34:34.

Muži nad 55 r.: 1. Karol Hudeček 33:19.

Muži nad 60 r.: 1. Štefan Gibala 31:17.

Muži nad 65 r.: 1. Ján Pobuda 31:14.

Muži nad 75 r.: 1. Miroslav Jurák 52:46.

Ženy do 35 rokov: 1. Simona Hudoková 29:09, 2. Stanislava Ratkovská 30:39, 3. Renáta Prachařová 32:49.

Ženy nad 35 r.: 1. Ivana Janasová 35:55, 2. Katarína Lukačková 36:00, 3. Jana Miškolczyová 36:54.

Ženy nad 40 r.: 1. Dagmar Imrichová 34:39.

Ženy nad 45 r.: 1. Jana Kleskeňová 32:03.

Ženy nad 50 r.: 1. Ivona Kollárová 39:47.

Ženy nad 65 r.: 1. Margita Rusnáková 44:08.