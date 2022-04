Poschodie na internáte v Nitre museli po požiari zatvoriť. Študenti spia na matracoch

Oheň si našťastie včas všimla vychovávateľka. Ešte pred príchodom hasičov opustilo budovu 237 ľudí.

NITRA. Po požiari na stredoškolskom internáte je druhé poschodie aj po týždni uzavreté.

Oheň kompletne zničil jednu dvojposteľovú izbu, ďalšie priestory zostali silne zadymené. Kedy sa do nich vrátia študenti, zatiaľ nie je známe.

Požiar podľa predbežných zistení hasičov spôsobila prevádzkovo-technická porucha na elektrickom zariadení.

Spia na matracoch

„Z dôvodu požiaru a zadymenia sa nedajú využívať miestnosti na druhom poschodí školského internátu. Poskytovali sme tam ubytovanie pre 35 žiakov,“ povedal Ľuboš Černý, riaditeľ Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre.

Horelo 30. marca popoludní, študenti sa ďalšie dva dni učili dištančne. Na internát sa vrátili v nedeľu večer.

„Naše poschodie je uzatvorené a my sme natlačení na izbe s ľuďmi, ktorých ani nepoznáme,“ povedali nám maturantky.

Spia na matracoch položených na zemi, je im chladno. „Nemáme žiadny osobný priestor, nemáme si kam dať veci – oblečenie, potraviny, knihy. Nedá sa tu ani učiť,“ sťažovali sa dievčatá, keď sme s nimi hovorili v pondelok.

Riešením by podľa nich bolo, keby mohli do maturít bývať v izbách prvákov, ktorí by sa učili dištančne.

Môžu sa presťahovať

Riaditeľ sa dnes vyjadril, že žiaci majú zabezpečené nové ubytovanie v školskom internáte pri SOŠ potravinárskej v Nitre: „Ide o plne rekonštruovaný školský internát. Žiaci sa tam mohli presťahovať už v pondelok 4. apríla.“