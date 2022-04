Festival Vysoké hory Nitra netradične na jar

Pre priaznivcov hôr, prírody a cestovania pripravuje organizátor festivalu, Nitriansky horský spolok, prehliadku filmov a prezentácií od viacerých osobností, horolezcov, cestovateľov a filmárov.

Pätnásty ročník festivalu sa uskutoční v sobotu 9. apríla od 9:00 na obvyklom mieste, Mestskom úrade v Nitre, avšak v netradičnom jarnom termíne. Je náhradou za ten pôvodný novembrový, kedy nemohlo byť podujatie zrealizované kvôli lockdownu.

Kvalitné a oceňované filmy v programe

Outdoorové a cestovateľské menu sa bude „podávať“ v piatich blokoch. Diváci uvidia najnovší dokument Pavla Barabáša Dhaulágirí je môj Everest, ktorý je príbehom himalájistu Zoltána Demjána. Film mal premiéru v októbri 2021 na XXIX. MFHF Poprad, kde získal ocenenie Grand prix.

Z dielne Rasťa Hatiara to budú dva príspevky. Filmom Nechcený autopotrét, rovnako s Grand prix, a to z významného českého festivalu v Tepliciach nad Metují, sa autor vyrovnáva so stratou blízkeho priateľa. Druhým jeho dielom bude reportáž venovaná 50. výročiu výstupu dvojice Ivan Fiala a Michal Orolin na Nanga Parbat. Dosiahli ho v júli 1971 a bol to vôbec prvý výstup horolezcov nielen z Československa, ale z celého východného bloku na osemtisícovku.

Ďalším autorom filmu so silným príbehom je Viliam Bendík. Hrdina filmu Igor Bazala nikdy neprestal trénovať, lebo veril, že sa raz vráti. Na jar 1968 zabehol prvýkrát 82 km trasu z Ivanky pri Dunaji po mohylu na Bradle. Štefánikov beh však na dlhé roky zastavil vpád vojsk Varšavskej zmluvy a Igor sa ocitol v emigrácii. Ďalej trénoval a veril, že sa raz vráti a prebehne túto trasu znovu. Po 50 rokoch a vo veku 82 rokov stojí na štarte po ôsmykrát.

Po štyroch rokoch sme mali v novembri privítať na festivale vynikajúceho českého horolezca, držiteľa dvoch cien Zlatý cepín, tzv. horolezeckých Oscarov, Marka Holečka. Bohužiaľ, aktuálne je v zahraničí a nemôže sa zúčastniť presunutého 15. ročníka. Uplynulý rok počas expedície v Nepále vyliezol so spolulezcom Radoslavom Grohom alpským štýlom na sedemtisícovku Baruntse. Prvovýstup nazvali Nebeská pasca, keďže tu zažili počas 10 dní skutočne napäté chvíle a pascou sa im stala samotná hora. Tento výnimočný výkon, ktorý sa zapísal do histórie himalájskeho lezenia, divákom festivalu priblíži nový dokument skúseného filmára hôr Tomáša Galáska (ČR) nazvaný podľa prvovýstupu.

Festival privíta aj zaujímavých hostí

Trojica horolezcov Marián Šajnoha, Vlado Linek a Dušan Myslivec divákom v rámci 100. výročia založenia spolku JAMES priblížia históriu slovenského horolezectva od jeho počiatku v r. 1921 po súčasnosť. Prvý menovaný bol predsedom spolku v r. 1990-2000 a všetci traja sú spoluautormi knihy venovanej uvedenému výročiu. O horách a lezení v Južnej Amerike bude prezentácia Petra Lacka, s ktorým zažijeme dobrodružstvo v Andách, najmä v Bolívii a Peru. Tradične dostanú v programe priestor zástupcovia z Nitry. Tentoraz to okrem D. Myslivca budú Martin Kretter s rozprávaním a videom o Gruzínsku a partia kamarátov z Hideparku, ktorí prejdením Cesty hrdinov SNP prekonali sami seba, ale zároveň pomohli dobrej veci. Cesta mala charitatívny rozmer s finančným výťažkom pre chlapčeka, ktorý potrebuje pomoc.

Program festivalu bude bohatý. Bonusom bude film Standu Mitáča (ČR) o vylezení ťažkej cesty v Adršpašských skalách, ktorý získal minulý rok Cenu za najlepší krátky film na festivale v Poprade. Okrem spomínaného diváci zlyžujú niekoľko vrcholov v zakázaných horách ruského Kaukazu, absolvujú americké MTB dobrodružstvo, respektíve sa pozrú do krásneho podzemia na Liptove, kde navštívia vzácnu Modrú jaskyňu.

Sprievodné akcie festivalu

V sobotu to bude výstava fotografií s tematikou hôr, cestovania, fauny a flóry, výstava detských výtvarných prác, ktoré zobrazujú hory, aktivity v nich a prírodu, ako aj žrebovanie o hodnotné ceny. V nedeľu 10. apríla o 9:15 hodine sa pri Špecializovanej nemocnici sv. Svorada pod Zoborom v prípade priaznivého počasia začne poznávací výlet s výkladom historika a turistického sprievodcu Mateja Šišku.

Festival je populárnym podujatím s vysokou návštevnosťou a pozitívnymi ohlasmi zo strany verejnosti a účinkujúcich. Aktuálny ročník je realizovaný s finančnou podporou mesta Nitra, Nadácie ZSE, firiem Dynamik Holding Nitra, Inpek Nitra, BenátCentrum Zlaté Moravce a I-GUN inteligentná strelnica Topoľčany. Koná sa pod záštitou primátora Nitry Mareka Hattasa.

Bližšie informácie nájdete na FB stránke Festival Vysoké hory Nitra a na webe www.vysokehorynitra.sk. Vstup na festival je vďaka sponzorom a partnerom zdarma.