Kováčik: Tri mesiace sme na to upozorňovali. Zväz s tým nič nerobil

Reakcia prezidenta HK Nitra na uvoľnenie Nemca a Sýkoru.

Nitra počas semifinále play-off pravdepodobne uvoľní Nemca a Sýkoru reprezentácii do 18 rokov. Miroslav Kováčik (na fotke) reaguje v rozhovore pre MY Nitrianske noviny. (Zdroj: TASR - Jakub Kotian)

Ide o talenty, no už dôležitých hráčov prvých dvoch formácií. Nitra v extralige dlhodobo krstí najviac mladíkov, ale počas semifinále o dvoch z nich príde.

Ak „bude treba“, Šimon Nemec a Adam Sýkora v utorok nastúpia proti Nórsku na MS 1. divízie do 18 rokov. Slovensko bude čeliť aj Japonsku, Francúzsku, Dánsku a Kazachstanu. Medzi elitu postúpia dvaja.

Šéfa HK Nitra MIROSLAVA KOVÁČIKA sme sa pýtali na klubovú reakciu. Rozprávali sme sa po výhre 3:2 vo Zvolene.

Ako v Nitre reagujete na fakt, že Nemca a Sýkoru na jeden zápas uvoľníte reprezentácii do 18 rokov?

Dohoda znie, že v pondelok sa skontaktujeme a uvidíme, ako na tom budú v reprezentácii a ako my, najmä zdravotne a fyzicky. Je to otvorené. V reprezentácii si nechali priestor, aby to mohli urobiť. Takisto sme Slováci a takisto by sme veľmi radi videli slovenskú osemnástku v A-kategórii, lebo určite tam patrí.

Ak však zahraničný klub nepustí hráča do reprezentácie, nikto sa nad tým nepozastaví. Všetci to s pochopením akceptujú. Chceme robiť rozdiel medzi zahraničím a Slovenskom, čím si podľa mňa dehonestujeme našu najvyššiu súťaž. Aký je rozdiel medzi play-off seniorov vo Fínsku a na Slovensku? A to nehovorím ešte o dvoch prípadoch, čo ich nepustili z kanadskej juniorky. Opakujem, keď Slafkovský nemusí prísť, lebo ho nepustí fínsky zamestnávateľ, rovnako by to malo byť akceptované, keď je play-off na Slovensku.

Pravidlá však vravia, že slovenský klub musí uvoľniť hráča pre reprezentáciu a zahraničný nemusí.