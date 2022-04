Foltán: Hanba hráčov a trénerov, nie klubu

Kouč Nitry vysvetľuje výprask 1:6 v Častkovciach.

Päť prehier po sebe. Flek v zóne zostupu do štvrtej ligy. Nitra pre zakázané prestupy lepí káder dorastencami a mladíkmi, ktorých školia ostrieľaní súperi. V sobotu – stále hrajúci bez výplat alebo úplne zadarmo – ľahli 1:6 v Častkovciach.

Článok pokračuje pod video reklamou

MY Nitrianske noviny sa po hanebnej prehre spojili s trénerom MILOŠOM FOLTÁNOM.

AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo si Foltán myslí, že debakel v Častkovciach nie je hanbou klubu, ale hráčov a trénerov

Koľko výplat chýba hráčom a čo Foltán vraví na to, ako sa funguje v takomto prostredí

Či uvažuje skončiť v FC Nitra

Aké svetlé momenty mala Nitra v Častkovciach a čo ju zlomilo

V akom počte tím trénuje

Ako Nitre v tretej lige „priťažieva“, že sa volá Nitra

Ako hodnotíte zápas?

Do penalty na 0:1 sme hrali viac ako vyrovnanú partiu. Ďalšie veci však už boli neospravedlniteľné. Hanba a hazard s dobrým menom. Toto je už priveľa. Inak sa to nedá nazvať. Cez polčas sme si povedali, že nesmieme prestať. V momentoch, v ktorých nás potrestal Sládek, sme prestali. Prešlo to cez čiaru. Zápasy sme doteraz prehrávali so cťou. Ale toto bola hanba.

Chcel by som však presmerovať kritiku rinúcu k vám a hráčom. Pracujete v náročných podmienkach. To, že ste doteraz hrali zápasy so cťou, sa dalo považovať za úspech. Nie úplne by som z debaklu 1:6 vinil hráčov. Čo si o tom myslíte?