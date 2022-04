Častkovce – Peško 6:1. Futbalisti sú poslední vinníci trápneho debaklu

Nitra raz povstane. Ale nikdy nezabudne, kto ju prinútil hanbiť sa pred celou krajinou.

Pod dozorom krvavej minulosti neďalekého Čachtického hradu to bolo vraždenie nitrianskych neviniatok. Klub v očiach verejnosti zomrel dávno, teraz po poprave 1:6 v Báthoryčkinom chotári (mylne) pochovávajú futbalistov.

Pár pôvabných ulíc, malebný parčík a v ňom skryté pekné ihrisko. Takmer žiadna dedina s 1 668 obyvateľmi na Slovensku nerobí futbal lepšie ako Častkovce. V apríli mali predčasné Vianoce. Šupnúť šestku slávnej Nitre, to ide zlatým písmom do kroniky!

Populárnemu exligistovi Sládekovi nevadia ani kilá navyše, bilanciou 3+2 zarezal ultramladých hostí. Prišli s vekovým priemerom 19,5! Bez najskúsenejších – vykartovaného Sedláčka a zraneného Clebera.

Nitra vinou manažmentu na čele s predsedom predstavenstva Peškom, ktorý by nezložil ani hračkárske autíčko, nieto káder, rozdáva radosť po vidieku. Pár skalných, čo ostalo, s lupami hľadá na mape, kdeže to niekdajšia bašta prehráva. Minule našponovala prémie Imeľu, teraz Častkovciam. Prehrala piatykrát v rade a z desiateho miesta spadla na fakticky štrnáste. Záchrana v tretej lige (a udržanie akadémie v prvých ligách) sa týmto štýlom rovná výstupu na Everest bez kyslíku a v trenkách.

„Po troch pivách by som to uhral lepšie,“ vypisujú zadubenci a mladučkým Nitranom a ich rodinám sa to určite číta s radosťou. Nie, vážení – a budeme to opakovať dookola – toto nejde za hráčmi!

Komu meškajú tri výplaty alebo hrá zadarmo celú sezónu, v klube je nasilu, unavujúco nastupuje za dorast i áčko, pritom v „devätnástke“ ešte vlani sedel na lavičke a dnes má zachraňovať mužov – ten na ihrisku logicky veľké veci nespraví.

Snaha sa ráta, ale neschopných cudzincov typu Douglas Cruz ňou v toxickom prostredí infikujete iba ťažko. Preto to antibránenie štandardiek, krátery v defenzíve. Vy by ste sa v robote pretrhli, keby vám najprv dajú nadľudské úlohy a potom neplatia? Asi ťažko.

Futbalisti Nitry napriek tomu nevyvesili bielu vlajku. Nesú na pleciach dožívajúci klub. Hrajú. Z posledných síl skúšajú prepísať osud. Keby aj z nebies spadol zázrak a značka FC by prežila leto, zostupom áčka by padli aj mládežníci. Galiba nad galibu.

Na pohrebe sa pritom ktosi aj tak smeje. Posledný, kto ostal v manažmente. Debakle po dedinách sú, žiaľ, iba špičkou ľadovca jeho krutovlády a spoluzodpovedných podvodníkov. Keď skončí bezbrehé vykrádanie hrobky slávneho klubu, všetko, čo generácie krvopotne a z lásky budovali, bude treba spraviť odznova.

Nitra raz povstane. Ale nikdy nezabudne, kto ju prinútil hanbiť sa pred celou krajinou.