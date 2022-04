V Janíkovciach sa tancuje samba. Čakajovce rabovali aj v oslabení (+77 FOTIEK)

Umreli sme na krásu, vedel domáci tréner Tomáš Darnady.

Nové dresy, nové logo, nové vlajky, nová tombolová súťaž pre divákov, novo vymaľovaný štadión, novo revitalizovaný trávnik. Janíkovce sa v nedeľu tešili z jarnej domácej šiestoligovej premiéry. Futbalistov, ktorí ešte dovčera získali v roku 2022 rovnako veľa bodov ako Klasov, vyprevadili do „derby cez mesto“ mládežníci rodinného klubu.

Súperi zvolili formácie 4-3-3 a hralo sa v takom tempe, že kritikom vypadli oči z jamiek! Janíkovskí Brazílčania skrátka tancujú futbalovú sambu – Vinicius vie s loptou všetko, z pravého krídla mu asistujú Hugo a Ruan, štvrtý do partičky (Lucas) zranený sedel na lavičke. Čisté šance ale zlikvidoval výborný stopér Uličný, hoc aj vlastným telom. A tak Čakajovce rozvinuli gólové brejky, Buday mieril presne (0:1) a Vnučko tiež (0:2), keď potvrdil, že Paľov ťah prerobiť ho na hroťáka vôbec nebol mimo misu.

Na trávniku sa aj iskrilo, kapitán hostí J. Greguš šiel po potýčke pod sprchy a Janíkovce okamžite zo štandardky znížili Pe. Luzarom (1:2), ktorý taktiež po obrátke zbadal červenú. Druhý polčas územne ovládli domáci, ale defenzívu súpera na čele s výborným brankárom Makom neprekonali.

„Umreli sme na krásu. Z piatich-šiestich šancí nedať gól... Ohromne nám chýba hrotový útočník. Tím však spravil progres, oproti jeseni je to tisíc a jedna. Cieľom je kombinačný futbal v tempe. V Dolných Obdokovciach musíme zabodovať,“ vravel zdolaný tréner Tomáš Darnady.

Čakajovský kouč Jozef Paľo hovoril: „Vedeli sme, že domáci budú pod tlakom a budú to mať náročné. Skórovali sme vedomým postupným útokom cez krídla. Po vylúčení sme prešli do brániacej zóny a formácie 4-4-1. Sme šťastní, že náš herný prejav sme konečne pretavili do bodov. Páčila sa mi aj divácka kulisa a výkon rozhodcu Darnadiho,“

V Janíkovciach sa za zábradlím preberali novinky, aj slepý videl, že spiaci klub dostal nový život. Najlepšou z cien polčasovej tomboly bol špičkový televízor, odniesla si ho klubová osobnosť Vojtech Földeši. „Za tie roky a sezóny, čo si pre Janíkovce odmakal,“ zhodli sa v gratuláciách domáci generáli: predseda Jozef Dolinský, športový riaditeľ Jaroslav Depeš, ISSF manažér Pavol Halák a tréner i hlavný sponzor Tomáš Darnady.

„Som rád, že prišlo veľa ľudí, tešili sa aj z tomboly, takto by to malo vyzerať v nedeľu na futbale. Ale náš progres musí byť ešte výraznejší,“ pridal Darnady.