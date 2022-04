Víkend plný fitnesu

Nitrianske fitnesky sa predstavili na dvoch rôznych súťažiach.

V Mestskej športovej hale v Nitre sa v nedeľu konala prvá tohtoročná detská súťaž vo fitnese detí. GymGol klub zorganizoval Veľkú cenu Nitry, na ktorej sa predstavilo viac ako 80 detí z celého Slovenska. Domáci klub reprezentovalo 12 dievčat, vedú ich tréneri Lívia Maťušová, Eleonóra Červeňová a Miloš Krško.

Článok pokračuje pod video reklamou

Výsledky GymGol klubu - do 7 rokov: 1. Emka Poljačeková, 2. Chloe Švelanová,

do 8 rokov: 1. Alicia Šinkovičová Gomez, 5. Sofia Slobodová, 8. Ella Masaryková,

do 9 rokov: 4. Lana Švelanová, 5. Laura Baková, 9. Regina Damašková,

do 11 rokov: 2. Nelka Poljačeková,

do 12 rokov: 5. Petra Kováčiková,

do 13 rokov: 2. Emma Červeňová,

do 14 rokov: 5. Hanka Múková.

V Dubnici nad Váhom sa v sobotu uskutočnili juniorské majstrovstvá Slovenska vo fitnese. Pod Zobor z nich putujú dve medaily.

Paulína Melušová (IvetFit Nitra) obsadila prvé miesto v kategórii fitnes artistic open.

V akcii bolo aj kvarteto z GymGol klubu Nitra. Daniela Civáňová získala striebro v kategórii fitnes acrobatic nad 163 cm.

Ďalšie výsledky - fitnes acrobatic do 163 cm: 5. Paulína Bajerlová, 7. Rebeka Maťušová, 9. Nicol Ležáková, fitnes artistic: 4. Maťušová, 9. Ležáková.

Fitnesky sa pripravujú na blížiace sa významné podujatia. Mladšie dievčatá budú mať vrchol sezóny na majstrovstvách sveta detí v srbskom Novom Sade, staršie pretekárky zabojujú na majstrovstvách Európy juniorov a žien v Santa Susanne v Španielsku.