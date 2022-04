Deväť medailí pre zápasníkov

Na slovenskom šampionáte bojovali členovia oboch nitrianskych klubov.

V Snine sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska v zápasení seniorov a senioriek vo voľnom štýle. Na žinenkách sa predstavilo 107 pretekárov z 18 klubov.

Zápasnícky oddiel AC Nitra pod vedením Ivana Molnára st. získal 6 medailí (1-3-2) a v hodnotení oddielov obsadil výborné druhé miesto za víťaznými Košicami.

Výsledky TJ AC Nitra (do 6. miesta) - muži do 61 kg: 1. Ivan Molnár, do 65 kg: 2. Martin Gatial, do 70 kg: 5. Viliam Daniš, do 79 kg: 3. Michal Vereš, 5. Frederik Rác, do 97 kg: 3. Peter Francúz, do 125 kg: 2. Michal Novák.

Ženy do 65 kg: 2. Michaela Šimková.

ZK Corgoň Nitra reprezentovalo 5 pretekárov a traja z nich stáli na stupňoch víťazov. V hodnotení družstiev ženy ZK Corgoň skončili na druhom mieste.

Výsledky ZK Corgoň Nitra (do 6. miesta) - muži do 86 kg: 3. Jakub Sciranka.

Ženy do 53 kg: 4. Barbora Martišová, do 57 kg: 2. Katarína Eliášová, do 62 kg: 2. Jana Virágová.

V nedeľu v M-SR vo voľnom štýle pridal Matúš Belák 5. miesto (do 87 kg).