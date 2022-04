Gymnastky zbierali kovy aj v zahraničí

Moderné gymnastky ŠK ŠOG Nitra sa v poslednom období zúčastnili na troch súťažiach, a to v početnom obsadení.

Uvádzame výsledky Nitrianok do 6. miesta.

* Medzinárodný turnaj v Sarajeve (Bosna a H.) „Suada Dilberović“

žiačky 2012: 1. D. Košecová, 2. E. Palšová, juniorky B: 1. B. Bokorová, juniorky A: 1. L. Fučelová (vo finále 4x zlato), seniorky A: 2. N. Dzurošková, 5. L. Vilčeková.

* O pohárik Bratislavy, Memoriál Márie Kuklišovej v Malinove

st. žiačky A: 2. Lujza Hullová, 4. K. Kováčová, 5. E. Filipeková, st. žiačky B: 3. Laura Hullová, 6. A. Lincmaier, ml. nádeje A: 1. D. Horníková, st. nádeje B: 2. P. Šošková, 3. S. Skačanová, 5. A. Privalincová, juniorky A: 5. V. Nesterova, 9. A. Povstianko, juniorky B: 3. E. Bolečková, seniorky A: 3. T. Šillerová, seniorky C: 1. A. Madleňáková, juniorky C: 5. L. Antalová, st. nádeje C: 1. N. Sýkorová, ml. žiačky B: 5. N. Gajdošová, ml. žiačky A: 4. N. Mancová, 5. S. Skačanová, prípravky 2015 B: 5. Z. Čižmáriková, prípravky 2014 B: 3. S. Gráfová, 5. S. Miškovičová, prípravky 2014 A: 3. T. Kůr, 5. T. Haladejová.

* Moderné gymnastky z vybraných slovenských klubov sa spojili a na kombinovanej súťaži športovej a modernej gymnastiky pretekali v rakúskom Innsbrucku. Sofia Babčaníková (ŠK ŠOG Nitra) a Laura Fučelová (KMG Tanja Martin, tento rok hosťuje v Nitre) prispeli k tomu, že družstvá Slovenska získali zlato a bronz. V individuálnych kategóriách si Sofia Babčaníková odniesla striebro (nádeje) a juniorka Laura Fučelová zlato.