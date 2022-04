Hrnka: Titul je sen. Pre týchto ľudí!

Ani neviem, aký je deň, škeril sa líder Nitry po postupe do finále.

V play-off je požehnaním mať hráča ako TOMÁŠ HRNKA (30). Udrží ťažké puky, vydrie ich z prekérnych situácií a s rozumom rozhadzuje. A nehrá na vlastné triko. Chodí do revíru tvrdých chlapov, kde to najviac bolí – pred bránku. A to v oslabeniach i presilovkách.

NAŠA REPORTÁŽ

NAŠA REPORTÁŽ Párty na planéte Nitra. Slovan či Košice? Budú sa nás báť! (veľká reportáž) Čítajte

Článok pokračuje pod video reklamou

V dlhej základnej časti strelil trinásť gólov a v play-off už osem! Skóroval v dvoch posledných bitkách štvrťfinále a semifinále s Popradom a Zvolenom. Aj preto do Nitry piatykrát príde finále. Ale prvý raz s „Hrncom“.

Obľúbenec tribún odpovedal novinárom na trinásť otázok.

AJ TOTO SA DOZVIETE Aké veľké umenie včera ukázala Nitra a prečo podľa Hrnku ukázala, že rastie

Ktorým jedným aspektom zrejme Nitra pretlačila Zvolen

Ako sa Hrnka pozerá na finálového súpera

Čo vraví na svoje „preteky“ s Bučekom

Kedy sa to uňho v tomto play-off herne i psychicky zlomilo k lepšiemu

Ako Hrnka ani nevie, aký je deň

Ako sa včera z polievačky ponáhľal na zimák

Ako sníva o titule

Pri góle na 1:1 ste prihrávali alebo strieľali? Čestné...

Prihrával, čestné pionierske.

Rahmovi na betón?

Rahmovi na betón... (smiech).

Čo hovoríte na zápas a postup do finále?

Sme radi, že sme to dokázali. Bolo to o jednom góle. Ustrážili sme si výsledok. Predtým boli zápasy, keď sme si to nechali ujsť – a dosť nás to mrzelo. Ukázali sme veľkú silu.

Tomáš Hrnka (vpredu) dal v šesťzápasovej sérii so Zvolenom až päť gólov. (zdroj: Miroslav Slávik)

Bola Nitra na začiatku veľmi nervózna? Vyzeralo to tak, že si uvedomuje zodpovednosť.

Možno sa niekomu zdalo, že sme na začiatku boli nervózni, ale ja som nebol vôbec. V prvých striedaniach mal Zvolen viac z hry. Ale také bývajú zápasy pred vypredanou halou.

V kľúčových chvíľach ste vzadu zastreli roletu a nepustili Zvolen do obrovského tlaku...