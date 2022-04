O dres najlepšieho regiónu zabojuje vyše štyridsať futbalistov. Pavlovičov výber sa chystá do Lotyšska

Reprezentanti Západoslovenského futbalového zväzu začínajú prípravu na kvalifikáciu o postup na majstrovstvá Európy.

Výber ZsFZ je hegemónom bitiek Regions Cupu proti ostatným trom regionálnym zväzov a znovu pod hlavičkou Slovenska trieli na medzinárodné fórum. V lete (presný termín ešte nie je známy) sa v skupine s Moldavskom, domácim Lotyšskom a šampiónmi z Poľska pobije o postup na majstrovstvá Európy amatérov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Realizačný tím v zložení Milan Pavlovič (tréner), Miloš Krško (asistent), Andrej Fišan (tréner brankárov), Róbert Kürthi (technický vedúci), Marián Šuchančok (masér) stvorí finálnu nomináciu 21. júna po zraze v Zlatých Moravciach.

Kontrolné zrazy Výberu ZsFZ 3. 5. (utorok) v Bánovciach nad Bebravou - 1. skupina (Považie) 17. 5. (utorok) v Zlatých Moravciach - 2. skupina (Ponitrie) 21. 6. (utorok) v Zlatých Moravciach (tvorba finálnej nominácie z 1. a 2. skupiny)

Ešte skôr – v utorky 3. mája a 17. mája – sa kandidáti z tretej a štvrtej ligy zídu na celodenných kontrolných zrazoch v Bánovciach nad Bebravou, respektíve Zlatých Moravciach. Dres výberu ZsFZ si môžu obliecť hráči, ktorí nikdy nehrali prvú ani druhú ligu a nemali profizmluvu. O miestenku zabojuje vyše štyridsať futbalistov.

„Ideme na kvalitný turnaj, chceme sa zodpovedne pripraviť. A v príprave vidieť najlepších z úplne celého regiónu, preto pozývame hráčov na dva rôzne kontrolné zrazy. Môžu urobiť malý, ale dôležitý krok vo svojich kariérach. Je to istá forma reprezentácie a prestíže. Keby som mal dvadsať rokov a bol amatérom bez zmluvy, strašne by som sa na výber tešil. Počul som, že posledný šampionát v Nemecku bol pre chalanov z našej tretej ligy veľkým zážitkom. Rád by som im to doprial znovu,“ prezradil kouč Milan Pavlovič.

S Alekšincami bol jesenným majstrom, s Hlohovcom bojoval o postup do tretej ligy, s Imeľom vyhral štvrtú ligu a teraz v tabuľke najvyššej krajskej súťaže posúva Veľké Ludince. Západoregión teda pozná ako vlastnú dlaň.

„V príprave výberu máme z čoho čerpať, v tretej lige je obrovská kvalita. Ako v zime z Galanty do ViOnu vyskočil Horák, tak môžu aj viacerí iní futbalisti. Práve mladým talentom radi dáme príležitosť v reprezentácii kraja, samozrejme, v mixe s už skúsenejšími hráčmi. Pre mňa osobne to je reprezentácia a veľká prestíž. Verím, že to tak bude aj pre chalanov,“ rozprával Milan Pavlovič.