Morvay zašiel limit na ME

Nitriansky odchovanec si v Dudinciach výrazne zlepšil osobný rekord.

Víťazmi 41. ročníka chodeckých pretekov Dudinská päťdesiatka sa v hlavnej súťaži na 35 km stali úradujúci olympijskí šampióna na 20 km z Tokia Talian Massimo Stano výkonom 2:29:09 h a Číňanka Čchie-jang Š-ťie časom 2:43:06.

Najlepším Slovákom bol v kategórii mužov Miroslav Úradník na 18. priečke, ktorý si vylepšil osobný rekord na 2:33:49. Limit na augustové majstrovstvá Európy v Mníchove splnil aj Michal Morvay výkonom 2:34:56, ktorý obsadil 23. miesto.

Trať na 35 km nahradila po OH 2020 v pozícii dlhšej chodeckej disciplíny na vrcholných podujatiach tradičnú päťdesiatku, vysoká úroveň podujatia v Dudinciach však zostala nezmenená.

Nitriansky odchovanec Michal Morvay, zverenec trénera Mateja Spišiaka, bol po pretekoch veľmi spokojný. „Splnenie limitu na ME určite znamená spokojnosť, keďže pred dvoma týždňami som ležal s horúčkou v posteli, takže som nevedel, čo môžem očakávať. Aj preto som mal začiatok opatrnejší, ale vyšlo to dnes perfektne. Natrénované som mal, takže super. Určite by som chcel štartovať na MS i ME. Myslím si, že z hľadiska rebríčka by mi získané body mohli stačiť,“ vyjadril nádej člen Dukly Banská Bystrica.