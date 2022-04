Boxeri majú ďalšiu medailu z ME

Bibiana Lovašová vybojovala striebro na ME juniorov a muži BC Stavbár Nitra triumfovali aj v 3. kole Tipsport Real Boxing Cupu.

Bibiana Lovašová, zverenka trénera Tibora Hlavačku, získala striebro na ME do 18 rokov. (Zdroj: bc)

Boxeri BC Stavbár Nitra prežívajú obdobie plné úspechov v ligovom i medzinárodnom ringu. Nedávno sa tešili z famózneho titulu majsterky Európy do 22 rokov Mirky Jedinákovej a už presne o mesiac bojovala vo finále ME druhá nitrianska pästiarka – Bibiana Lovašová na šampionáte do 18 rokov. Tentoraz z toho bola napokon strieborná medaila, no aj je to ďalší obrovský úspech nielen nitrianskeho, ale aj slovenského boxu.

Talentovaná Lovašová patrila na európskom šampionáte v bulharskej Sofii k najmladším účastníkom, keď 17 rokov dovŕši až v októbri, no napriek tomu patrila k najlepším. V kategórii do 54 kg cez osemfinále prešla voľným žrebom a vo štvrťfinále nedala šancu reprezentantke Moldavska Irine Ciubiovej, ktorú zdolala jednoznačne na body. V semifinále sa postarala o jedno z najväčších prekvapení šampionátu, keď vyradila minuloročnú vicemajsterku Európy, Turkyňu Kevser Tutuncu. O tomto triumfe písali aj niektoré boxerské médiá ako o prekvapení dňa, keď naša ešte len 16-ročná pästiarka skúsenejšiu súperku dostala aj do počítania a predviedla proti nej dominantný výkon. Nad sily Lovašovej bola až vo finále Angličanka Emily Whitworth, ktorá vo výbornom zápase zvíťazila na body.

Bibiana Lovašová s trénerom Tiborom Hlavačkom. (zdroj: bc)

Spokojný so striebornou medailou bol aj nitriansky tréner Tibor Hlavačka, ktorý Bibianu viedol aj v Sofii: „Biba potvrdila naše nádeje, ktoré sme do nej vkladali od začiatku jej kariéry, pretože je to talentované a veľmi pracovité dievča. Strieborná medaila je fantastická, no osobne ma veľmi tešia aj samotné výkony, ktorými potvrdila, že vo finále nebola náhodou.“ BC Stavbár Nitra sa tak tento rok môže pochváliť už zlatou a striebornou medailou z majstrovstiev Európy a našich boxerov čakajú ešte ďalšie vrcholné podujatia, no rozhodne sa nenudia ani na domácej scéne.

Nitrianska radosť po semifinále na ME do 18 rokov. (zdroj: bc)

Tretím kolom pokračovala najvyššia česko-slovenská ligová súťaž Tipsport Real Boxing Cup, tentoraz v Dubnici. Nitrianski boxeri sa aj do tretice tešili z celkového prvenstva, opäť so ziskom 39 bodov.

V Dubnici sa bojovalo v hmotnostných kategóriách mužov 60 kg, 67 kg, 71 kg, 80 kg, 92 kg a v ženských kategóriách 52 kg a 55 kg. Po sobotňajšom semifinále hlásili zverenci trénerov Hlavačkovcov stopercentnú bilanciu, keď si finálovú účasť vybojovali Viliam Tankó (60 kg), Adolf Staněk (67 kg), Michal Takács (71 kg), Tomáš Zӧld (80 kg), Dávid Michálek (92 kg), Nela Freiherrová (52 kg) a aj Claudia Tótová (55 kg). Tvrdé boje vo finále napokon priniesli Stavbáru dve prvenstvá – keď triumfoval Viliam Tankó a Nela Freiherrová. Veľmi tesné, až diskutabilné prehry Staněka, Takácsa a Micháleka síce mrzeli, ale suverénne 1. miesto potešilo.

„Je to výborné, pretože sme druhej Prahe bodovo ešte viac odskočili a to môžem povedať, že vo finále nám šťastie moc neprialo. Zápasy Staněka, Takácsa a Micháleka boli mimoriadne vyrovnané, no rozhodcovia sa vždy tesne priklonili k súperovi. Úroveň ligy si drží vysokú latku, napríklad Takács bojoval s poľským olympionikom Durkaczom, ktorý nastúpil za Dubnicu. Teší nás, že naši boxeri majú takúto kvalitnú konfrontáciu a máme to dobre našliapnuté do ďalších kôl, ktoré budú ešte náročné,“ netajil spokojnosť tréner Pavol Hlavačka.